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Россияне атакуют позиции украинской ПВО ракетами "воздух-поверхность", ВСУ противодействуют

Валентина РоманенкоЧетверг, 7 июля 2022, 11:32
Россияне атакуют позиции украинской ПВО ракетами воздух-поверхность, ВСУ противодействуют
Юрий Игнат. фото "Украина - Укринформ"

Российская армия применяет противорадиолокационные авиационные ракеты, пытаясь уничтожить позиции украинской ПВО, но ВСУ активно им противодействуют.

Источник: спикер командования Воздушные сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии УП

Прямая речь: "На разных направлениях противник продолжает применять против зенитных ракетных и радиотехнических подразделений Воздушных сил противорадиолокационные авиационные ракеты класса "воздух-поверхность" типа Х-31П и Х-58, пытаясь уничтожить позиции нашей противовоздушной обороны. Защитники неба принимают все меры противодействия, чтобы эти ракеты не достигали целей".

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Детали: По поводу минувших суток спикер ВС ВСУ отметил, что 6 июля противовоздушная оборона Воздушных сил уничтожила две крылатые ракеты "Калибр", которые оккупанты выпустили по южным областям из акватории Черного моря.

Ударная авиация – бомбардировщики и штурмовики Воздушных сил Вооруженных сил Украины атаковали врага на Восточном и Южном направлениях, поражая позиции оккупантов огнем с воздуха.

Таким образом, в среду украинская авиация уничтожила полевой склад боеприпасов, два командно-наблюдательных пункта российских оккупантов, до десяти единиц боевых бронированных машин и живую силу врага.

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Темы: война
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