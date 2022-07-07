Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне атакуют позиции украинской ПВО ракетами "воздух-поверхность", ВСУ противодействуют

Валентина РоманенкоЧетверг, 7 июля 2022, 11:32
Юрий Игнат. фото "Украина - Укринформ"

Российская армия применяет противорадиолокационные авиационные ракеты, пытаясь уничтожить позиции украинской ПВО, но ВСУ активно им противодействуют.

Источник: спикер командования Воздушные сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии УП

Прямая речь: "На разных направлениях противник продолжает применять против зенитных ракетных и радиотехнических подразделений Воздушных сил противорадиолокационные авиационные ракеты класса "воздух-поверхность" типа Х-31П и Х-58, пытаясь уничтожить позиции нашей противовоздушной обороны. Защитники неба принимают все меры противодействия, чтобы эти ракеты не достигали целей".

Детали: По поводу минувших суток спикер ВС ВСУ отметил, что 6 июля противовоздушная оборона Воздушных сил уничтожила две крылатые ракеты "Калибр", которые оккупанты выпустили по южным областям из акватории Черного моря.

Ударная авиация – бомбардировщики и штурмовики Воздушных сил Вооруженных сил Украины атаковали врага на Восточном и Южном направлениях, поражая позиции оккупантов огнем с воздуха.

Таким образом, в среду украинская авиация уничтожила полевой склад боеприпасов, два командно-наблюдательных пункта российских оккупантов, до десяти единиц боевых бронированных машин и живую силу врага.

Темы: война
Главное сегодня

Зеленский: Пусть каждый российский капитан видит украинский флаг на Змеином

Канада готовит исключение из санкций для "Газпрома" вопреки предложениям Киева – источники

фото, видеоПутин на 134-й день войны решил "запугать" Украину: "Мы всерьез еще ничего не начинали"

фотоСпецоперация "Змеиный": ССО рассказали эксклюзивные подробности высадки на остров

ВСУ жестко подавили попытку наступления врага на Славянском направлении – сводка Генштаба

В Беларуси уже прямо угрожают напасть на Польшу в случае "провокаций Запада"

Все новости...
война
Российские биржи труда начали набирать желающих на войну в Украине
Оккупанты обстреляли Николаевщину: 18 раненых
На острове Змеиный снова реет флаг Украины – видео
Последние новости
03:29
Reuters: Украина обратится к европейским союзникам, если Канада разблокирует турбину для "Газпрома"
02:40
СМИ: Нового премьера Британии выберут в сентябре
02:00
Херсонщина: ВСУ отбили вражескую вертолетную атаку, россияне сбежали
01:00
видеоЗеленский: Рожденный ползать не заберет даже Змеиный у тех, кому выпало летать
00:26
В ОП отреагировали на заявление Путина о "войне Запада до последнего украинца"
23:46
В Литве неожиданно состоялись воздушные учения, напугавшие местных жителей
23:38
Путин хочет приравнять боевиков ОРДЛО в статусе к военным РФ
23:18
Зеленский: Пусть каждый российский капитан видит украинский флаг на Змеином
22:58
Россияне обвиняют в "хлопках" на оккупированной Луганщине местное население – Гайдай
22:55
Неделя визового режима с РФ: ни один россиян подал документы - МИД
Все новости...