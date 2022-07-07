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В Украине работают 9 установок HIMARS и аналогичных систем от США и союзников – Данилов

"Европейская правда"Четверг, 7 июля 2022, 15:08
В Украине работают 9 установок HIMARS и аналогичных систем от США и союзников – Данилов
HIMARS

Украина получила от США и союзников 9 ракетных систем HIMARS и аналогичных комплексов, но для контрнаступления требуется еще десятки единиц.

Об этом The Wall Street Journal рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, пишет "Европейская правда".

Данилов отметил, что поступление американских ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS) в прошлом месяце позволило Украине точно поражать российские цели по линии фронта, которые ранее были вне досягаемости украинского оружия.

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Он рассказал, что в настоящее время девять мобильных установок HIMARS и подобных систем залпового огня, предоставленных США и их союзниками, действуют в Украине. По его словам, россияне "беззащитны перед ними".

В то же время Данилов отметил, что Украине будут нужны еще десятки установок HIMARS, чтобы изменить ход боевых действий на востоке Украины. Пока что, по его словам, Украина вынуждена вести оборонную войну.

23 июня Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине нового транша военной помощи на сумму $450 миллионов, включавшую новые реактивные системы залпового огня HIMARS.

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Сообщалось, что РСЗО предоставляют по политическим обязательствам не применять это оружие по целям на территории России.

Темы: война
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