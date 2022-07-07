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Европарламент одобрил 1 млрд евро макрофина для Украины

"Европейская правда"Четверг, 7 июля 2022, 15:44

Европейский парламент предоставил "зеленый свет" для выделения Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи для поддержки в связи с войной.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Парламент поддержал предложение Еврокомиссии о выделении Украине дополнительного займа на выгодных условиях, вдобавок к 1,2 млрд евро, которые перечислили в марте и мае.

Эта сумма является первым траншем исключительного пакета макрофинансовой помощи на общую сумму 9 млрд евро.

Займ ​​предоставляется как быстрая финансовая поддержка в условиях острой потребности, чтобы Украина могла обеспечивать финансирование важнейших государственных функций.

Средства предоставляются с условиями соблюдения ряда критериев, в частности сохранения демократических механизмов, несмотря на концентрацию власти в исполнительной ветви в условиях войны, и повышенную прозрачность и отчетность об использовании.

Решения приняли 522 голосами "за", тогда как против проголосовали 17 и 25 воздержались.

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Премьер Украины Денис Шмигаль поблагодарил Европарламент за решение.

Напомним, Европейский совет по итогам саммита 24 июня принял решение оказать Украине макрофинансовую помощь в размере до девяти миллиардов евро.

Общая сумма займов, предоставленных ЕС Украине с начала полномасштабной войны, к концу 2022 года может достигнуть 2,2 млрд евро.

Темы: ЕвропарламентУкраинаденьги
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