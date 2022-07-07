Зеленский отреагировал на отставку Джонсона
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что отставка Бориса Джонсона с должности премьер-министра Великобритании не повлияет на политику Лондона по поводу российско-украинской войны.
Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский заявил в интервью CNN.
Глава государства назвал Джонсона "настоящим другом Украины" и выразил уверенность, что политика Британии по отношению к Украине после его отставки в ближайшее время меняться не будет.
Зеленский также добавил, что Украина многое получила от отношений с Джонсоном, прежде всего военную поддержку. Он подтвердил, что проведет телефонный разговор с британским премьером после его отставки.
Напомним, глава британского правительства Борис Джонсон объявил, что уходит в отставку с поста лидера Консервативной партии, но планирует остаться премьер-министром до осени.
Министр обороны Британии Бен Уоллес является явным фаворитом среди членов Консервативной партии на роль следующего премьер-министра.
После нескольких дней борьбы за должность Джонсона покинули все, кроме нескольких союзников, после того как последний из серии скандалов поколебал их поддержку.
Причиной недовольства Консервативной партии стали ложные заявления Даунинг-стрит по поводу бывшего заместителя парламентского организатора Криса Пинчера, обвиняемого в притязаниях к двум коллегам.
Борис Джонсон с самого начала полномасштабного вторжения России активно поддерживает Украину.
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