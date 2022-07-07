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СБУ заявляет о задержании корректировщика вражеского огня по Николаеву

Валентина РоманенкоЧетверг, 7 июля 2022, 17:48
СБУ заявляет о задержании корректировщика вражеского огня по Николаеву
фото сбу

Служба безопасности Украины сообщила об обезвреживании агента ФСБ РФ, который готовился корректировать ракетные удары по Николаеву.

Источник: пресс-центр СБУ

Детали: Указано, что в ходе спецоперации был задержан житель Николаева, который кроме разведки дислокации и перемещения подразделений ВСУ в регионе собирал разведданные по критической инфраструктуре и оборонным объектам в причерноморских районах.

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По данным спецслужбы, ранее предоставленные злоумышленником данные были использованы вооруженными силами России, по меньшей мере, при корректировке массовых ракетных обстрелов г. Николаева, которые имели место в период с 26 по 30 июня.

Во время обысков правоохранители обнаружили у агента: взрывчатку, огнестрельное оружие и боеприпасы, российскую символику, мобильные телефоны с поличным.

Дословно: "В настоящее время житель Николаева задержан и ему сообщено о подозрении по факту несанкционированного распространения информации о перемещении и расположении ВСУ.

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Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, а также дополнительной квалификации других эпизодов его деятельности по ч. 2 ст. 111 (государственная измена)".

Темы: СБУНиколаеввойна
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