Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ заявляет о задержании корректировщика вражеского огня по Николаеву

Валентина РоманенкоЧетверг, 7 июля 2022, 17:48
фото сбу

Служба безопасности Украины сообщила об обезвреживании агента ФСБ РФ, который готовился корректировать ракетные удары по Николаеву.

Источник: пресс-центр СБУ

Детали: Указано, что в ходе спецоперации был задержан житель Николаева, который кроме разведки дислокации и перемещения подразделений ВСУ в регионе собирал разведданные по критической инфраструктуре и оборонным объектам в причерноморских районах.

По данным спецслужбы, ранее предоставленные злоумышленником данные были использованы вооруженными силами России, по меньшей мере, при корректировке массовых ракетных обстрелов г. Николаева, которые имели место в период с 26 по 30 июня.

Во время обысков правоохранители обнаружили у агента: взрывчатку, огнестрельное оружие и боеприпасы, российскую символику, мобильные телефоны с поличным.

Дословно: "В настоящее время житель Николаева задержан и ему сообщено о подозрении по факту несанкционированного распространения информации о перемещении и расположении ВСУ.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, а также дополнительной квалификации других эпизодов его деятельности по ч. 2 ст. 111 (государственная измена)".

ВИДЕО ДНЯ

Темы: СБУНиколаеввойна
Главное сегодня

Зеленский: Пусть каждый российский капитан видит украинский флаг на Змеином

Канада готовит исключение из санкций для "Газпрома" вопреки предложениям Киева – источники

фото, видеоПутин на 134-й день войны решил "запугать" Украину: "Мы всерьез еще ничего не начинали"

фотоСпецоперация "Змеиный": ССО рассказали эксклюзивные подробности высадки на остров

ВСУ жестко подавили попытку наступления врага на Славянском направлении – сводка Генштаба

В Беларуси уже прямо угрожают напасть на Польшу в случае "провокаций Запада"

Все новости...
СБУ
Зачем депутаты "полезли" в регулирование контрразведки?
СБУ на Львовщине схватила преступников, которые "зарабатывали" миллионы на схемах растаможки
СБУ задержала агента, который разведывал позиции украинской ПВО для России
Последние новости
04:10
Россияне будут штурмовать Краматорск и в то же время наступать на Славянск — ISW
03:29
Reuters: Украина обратится к европейским союзникам, если Канада разблокирует турбину для "Газпрома"
02:40
СМИ: Нового премьера Британии выберут в сентябре
02:00
Херсонщина: ВСУ отбили вражескую вертолетную атаку, россияне сбежали
01:00
видеоЗеленский: Рожденный ползать не заберет даже Змеиный у тех, кому выпало летать
00:26
В ОП отреагировали на заявление Путина о "войне Запада до последнего украинца"
23:46
В Литве неожиданно состоялись воздушные учения, напугавшие местных жителей
23:38
Путин хочет приравнять боевиков ОРДЛО в статусе к военным РФ
23:18
Зеленский: Пусть каждый российский капитан видит украинский флаг на Змеином
22:58
Россияне обвиняют в "хлопках" на оккупированной Луганщине местное население – Гайдай
Все новости...