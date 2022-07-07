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В этом году Украина не сможет принять паломников на Рош-га-Шана – посол

Алена МазуренкоЧетверг, 7 июля 2022, 17:58
В этом году Украина не сможет принять паломников на Рош-га-Шана – посол
ФОТО ЭЛЬДАРА САРАХМАНА, УП

Посол в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что из-за развязанной Россией войны Украина не может принять еврейских паломников на Рош-га-Шана.

Источник: заявление посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука, посольство в Facebook

Дословно: "Из-за опасений за жизнь и благополучие тех, кто приезжает в Украину и через прямую российскую войну в нашей стране, несмотря на все усилия, мы не можем гарантировать безопасность паломников и ныне не допускаем туристов и посетителей в Украину.

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По этому случаю мы обращаемся к вам, потому что ваши молитвы важны для нас. Пожалуйста, помолитесь, чтобы до Рош га-Шана война в Украине, разгоревшаяся из-за вопиющей и жестокой российской агрессии, закончилась и помолитесь за победу Украины".

Предыстория:

  • В 2021 году в Умань на празднование Рош ха-Шана прибыли более 29 тысяч паломников-хасидов.
  • На празднование иудейского Нового года в начале сентября в Умань на могилу раввина Нахмана приезжают тысячи паломников из Израиля и всего мира.

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Темы: УманьхасидыИзраильУкраина
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