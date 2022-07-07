Джонсон и Зеленский поговорили по телефону

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после объявления о своей отставке в четверг побеседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В телефонном разговоре Джонсон подтвердил непреклонную поддержку Соединенным Королевством Украины и сказал, что Лондон "продолжит оказывать жизненно важную военную помощь столько, сколько потребуется".

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Кроме того, британский премьер пообещал работать над разблокированием экспорта зерна из Украины и поблагодарил Зеленского "за все, что он делает для свободы, за дружбу и доброту украинского народа".

В свою очередь президент Украины поблагодарил Джонсона за его решительные действия в отношении Украины и отметил, что украинский народ благодарен за усилия Великобритании.

Как сообщили в канцелярии британского премьера, Джонсон завершил разговор похвалой в адрес Зеленского, сказав: "Вы герой, вас все любят".

В свою очередь Офис президента сообщил, что Зеленский выразил благодарность британскому премьеру за "решительную и бескомпромиссную поддержку" Украины с первых дней полномасштабной агрессии.

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"Все мы с грустью восприняли эту новость. Не только я, но и все украинское общество, которое вам очень симпатизирует. Весь мой Офис и все украинцы благодарны вам за помощь. Мы не сомневаемся, что поддержка Великобритании сохранится, но ваше личное лидерство и харизма делали ее особенной", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, глава британского правительства Борис Джонсон объявил, что уходит в отставку с поста лидера Консервативной партии, но планирует остаться премьер-министром до избрания нового лидера.

Министр обороны Британии Бен Уоллес – явный фаворит среди членов Консервативной партии на роль следующего премьер-министра.

После нескольких дней борьбы за должность Джонсона покинули все, кроме нескольких союзников, после того как последний из серии скандалов поколебал их поддержку.

Причиной недовольства Консервативной партии стали ложные заявления Даунинг-стрит по поводу бывшего заместителя парламентского организатора Криса Пинчера, обвиняемого в домогательствах к двум коллегам.

Борис Джонсон с самого начала полномасштабного вторжения России активно поддерживает Украину.

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