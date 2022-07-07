ВСУ жестко подавили попытку наступления врага на Славянском направлении – сводка Генштаба

На Харьковщине российские военные пытаются сдержать давление ВСУ, враг стремится захватить всю территорию Луганщины, усиливает давление на Донбассе.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ от 7 июля

Детали: На Слобожанском направлении враг продолжает сосредотачивать усилия на удержании позиций и недопущении продвижения подразделений Сил обороны Украины в глубь временно занятой территории. В течение дня задействовал танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов населенных пунктов Харьковской области вдоль столкновения.

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Наши воины свели на нет все силы врага продвинуться в направлении Сосновки. Штурм отбит, а оккупанты отошли на ранее занятые позиции.

На востоке страны противник до сих пор пытается установить полный контроль над территорией Луганской области.

На Славянском направлении оккупанты снова безуспешно штурмовали Богородичное, пытаясь полностью его захватить. Украинские воины жестко подавили очередную попытку.

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Враг производит огненное поражение ствольной и реактивной артиллерией районов населенных пунктов Сулиговка, Красное, Никополь, Новопавловка, Карнауховка, Адамовка, Краснополье, Богородичное, Мазановка, Дибровно и Долина. Возле последнего для ударов применил штурмовую и армейскую авиацию.

На Краматорском направлении враг предпринял неудачные попытки штурмовых действий в направлениях Григоровки и Верхнекаменского.

Из ствольной и реактивной артиллерии оккупанты обстреливали районы населенных пунктов Маяки, Северск, Серебрянка, Григоровка, Верхнекаменское, Золотаревка и Звановка. Вражеский авиаудар зафиксирован в районе Серебрянки.

На Бахмутском направлении украинские воины нанесли врагу потери, когда тот пытался улучшить тактическое положение недалеко от Вершины и Берестового. Отмечается, что противник в панике отошел.

Враг обстреливал из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Выимка, Иванодарьевка, Спорное, Берестово, Белогоровка, Покровское, Яковлевка, Соледарь, Бахмутское, Клиновое, Вершина, Кодема, Майорск, Нью-Йорк. Применил армейскую авиацию вблизи Шумов. Закрепляется в окрестностях населенного пункта Спорное.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения.

Самолетами штурмовой авиации враг нанес удар вблизи Каменского.

На Южнобужском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Подразделения врага продолжают удерживать занятые позиции и средствами поражения обстреливать позиции подразделений наших войск.

На Волынском и Полесском направлениях изменений в состоянии, составе и характере действий подразделений вооруженных сил республики Беларусь не отмечено. Сохраняется угроза нанесения ракетно-бомбовых ударов с территории этой страны.

На Северском направлении противник с целью демонстрации своего присутствия обстрелял из артиллерии районы Волковки, Кондратовки и Мирополья Сумской области. Кроме того, нанес авиаудары вблизи Эсмани и Мирополья.

В акваториях Черного и Азовского морей противник удерживает в готовности к применению до шести носителей высокоточного оружия. Суммарное количество крылатых ракет морского базирования типа "Калибр" может составлять до 40 единиц.