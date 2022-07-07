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Беларусь в очередной раз продолжила военные учения - СМИ

Валентина РоманенкоЧетверг, 7 июля 2022, 20:20

Военные учения в Беларуси продлены как минимум до 16 июля.

Источник: "Беларускі Гаюн"

Детали: Сообщается, что об этом говорит график проведения учений на белорусских полигонах. 10 июля станет выходным днём для всех полигонов, а для некоторых полигонов выходным также станет 9 июля.

 
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В целом, продление учений на белорусских полигонах на данный момент выглядит следующим образом:

◾️Борисовский (227-й) до 16.07;

◾️Стрельбище №1 под Минском (Уручье) до 16.07;

◾️Гожский (под Гродно) до 15.07;

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◾️Брестский до 16.07;

◾️Репище (Осиповичи) до 15.07;

◾️Марьина Горка до 16.07;

◾️Лосвидо (под Витебском) до 16.07;

◾️Неман (под Березовкой) до 15.07;

◾️Обуз-Лесной (под Барановичами) 15.07;

◾️Чепелево (под Слонимом) до 15.07;

◾️Доманово (под Ивацевичами) до 15.07;

◾️Стрельбище под Старыми Дорогами до 15.07;

◾️Заслоново (под Лепелем) до 16.07.

Что предшествовало: Беларусь, чью территорию Россия использует как полигон для маневров и площадку для нанесения ракетных ударов по Украине, неоднократно продлевала военные учения.

Темы: Беларусьвойна
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