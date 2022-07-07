Беларусь в очередной раз продолжила военные учения - СМИ
Военные учения в Беларуси продлены как минимум до 16 июля.
Источник: "Беларускі Гаюн"
Детали: Сообщается, что об этом говорит график проведения учений на белорусских полигонах. 10 июля станет выходным днём для всех полигонов, а для некоторых полигонов выходным также станет 9 июля.
В целом, продление учений на белорусских полигонах на данный момент выглядит следующим образом:
◾️Борисовский (227-й) до 16.07;
◾️Стрельбище №1 под Минском (Уручье) до 16.07;
◾️Гожский (под Гродно) до 15.07;
◾️Брестский до 16.07;
◾️Репище (Осиповичи) до 15.07;
◾️Марьина Горка до 16.07;
◾️Лосвидо (под Витебском) до 16.07;
◾️Неман (под Березовкой) до 15.07;
◾️Обуз-Лесной (под Барановичами) 15.07;
◾️Чепелево (под Слонимом) до 15.07;
◾️Доманово (под Ивацевичами) до 15.07;
◾️Стрельбище под Старыми Дорогами до 15.07;
◾️Заслоново (под Лепелем) до 16.07.
Что предшествовало: Беларусь, чью территорию Россия использует как полигон для маневров и площадку для нанесения ракетных ударов по Украине, неоднократно продлевала военные учения.