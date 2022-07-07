Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин на 134-й день войны решил "запугать" Украину: "Мы всерьез еще ничего не начинали"

Алена МазуренкоЧетверг, 7 июля 2022, 20:25
Путин на 134-й день войны решил запугать Украину: Мы всерьез еще ничего не начинали
ВЛАДИМИР ПУТИН, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Российский президент Владимир Путин, развязавший войну против Украины, заявил, что в РФ "всерьез пока еще ничего не начинали".

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Прямая речь: "Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя... Ну, что здесь скажешь. Пусть попробуют.

Реклама:

Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа. Но похоже, всё к этому и идет. Но все должны знать, что мы то по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали.

При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров. Но те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договориться".

Детали: Путин, который традиционно пытался запугать Украину и рассказывал о "загнивающем" Западе, сидел за огромным столом подальше от людей.

ВИДЕО ДНЯ

Он также заяивл, об "укреплении суверенитета России", как "побочном эффекте" войны против Украины. 

Основной целью нападения на Украину Путин назвал защиту Донбасса и "укрепление безопасности самой России".

м
фото: Сибирь.Реалии

Вину за развязанную войну против Украины российский президент переводит на Запад и США и заявляет, что Запад уже "проиграл", потому что начался "злом миропорядка по-американски".

7 июля Путин встретился с главами российских партий и заявил, что в России "много партий", а "родина одна".

Напомним, что открыто поддерживают войну России против Украины в Сирии, Беларуси и КНДР.

2 марта Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой осудила вторжение России в Украину и призвала Москву немедленно вывести все силы из Украины. За резолюцию проголосовала 141 страна, 5 были против и 35 воздержались. Против документа проголосовали сама Россия, привлеченная к вторжению Беларусь, Сирия, Эритрея и КНДР.

Одним из поводов вторжения в Украину Путин называл мифическое "расширение НАТО", однако после нападения граничащие с РФ Швеция и Финляндия решили вступить в Альянс. На встрече 7 июля российский президент о расширении НАТО не упоминал.

После провала на полях боя под Киевом и на Черниговщине, откуда вытеснили российских военных, Путин заявил, что цель войны - "освобождение" Донецкой и Луганской областей, в то же время в РФ все еще питают надежду захватить юг Украины и дойти до молдавского Приднестровья.

За почти 5 месяцев после начала широкомасштабного вторжения Россия несколько раз меняла "цели" своего нападения, которое во многих цивилизованных странах мира признали геноцидом украинского народа.

Темы: ПутинвойнаРосcияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
Путин
Белый дом намекнул, что Пригожина убил Путин
Путин впервые после выдачи ордера на его арест собрался за границу – СМИ
Путин сказал премьеру Индии, что на саммит G20 отправит Лаврова вместо себя
Последние новости
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
Все новости...
Реклама: