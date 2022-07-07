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Путин на 134-й день войны решил "запугать" Украину: "Мы всерьез еще ничего не начинали"

Мазуренко Алена Четверг, 7 июля 2022, 20:25
ВЛАДИМИР ПУТИН, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Российский президент Владимир Путин, развязавший войну против Украины, заявил, что в РФ "всерьез пока еще ничего не начинали".

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Прямая речь: "Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя... Ну, что здесь скажешь. Пусть попробуют.

Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа. Но похоже, всё к этому и идет. Но все должны знать, что мы то по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали.

При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров. Но те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договориться".

Детали: Путин, который традиционно пытался запугать Украину и рассказывал о "загнивающем" Западе, сидел за огромным столом подальше от людей.

Он также заяивл, об "укреплении суверенитета России", как "побочном эффекте" войны против Украины. 

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Основной целью нападения на Украину Путин назвал защиту Донбасса и "укрепление безопасности самой России".

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фото: Сибирь.Реалии

Вину за развязанную войну против Украины российский президент переводит на Запад и США и заявляет, что Запад уже "проиграл", потому что начался "злом миропорядка по-американски".

7 июля Путин встретился с главами российских партий и заявил, что в России "много партий", а "родина одна".

Напомним, что открыто поддерживают войну России против Украины в Сирии, Беларуси и КНДР.

2 марта Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой осудила вторжение России в Украину и призвала Москву немедленно вывести все силы из Украины. За резолюцию проголосовала 141 страна, 5 были против и 35 воздержались. Против документа проголосовали сама Россия, привлеченная к вторжению Беларусь, Сирия, Эритрея и КНДР.

Одним из поводов вторжения в Украину Путин называл мифическое "расширение НАТО", однако после нападения граничащие с РФ Швеция и Финляндия решили вступить в Альянс. На встрече 7 июля российский президент о расширении НАТО не упоминал.

После провала на полях боя под Киевом и на Черниговщине, откуда вытеснили российских военных, Путин заявил, что цель войны - "освобождение" Донецкой и Луганской областей, в то же время в РФ все еще питают надежду захватить юг Украины и дойти до молдавского Приднестровья.

За почти 5 месяцев после начала широкомасштабного вторжения Россия несколько раз меняла "цели" своего нападения, которое во многих цивилизованных странах мира признали геноцидом украинского народа.

Темы: ПутинвойнаРосcияУкраина
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