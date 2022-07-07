Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Мэра Купянска, предавшего Украину, россияне арестовали - глава ОГА

Валентина РоманенкоЧетверг, 7 июля 2022, 21:43

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне арестовали городского голову Купянска Геннадия Мацегору, ранее предавшего Украину.

Источник: Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Мацегора перешел на сторону врага в первые же дни войны и всячески содействовал российским оккупантам в Купянске. Обеспечивал их транспортом, жильем, горючим и едой. И сейчас, очевидно, стал им уже не нужен.

Как видим, предателей в любом случае не ждет ничего хорошего, ведь они не нужны и самим россиянам. Для оккупантов это уже стало системой. Сначала они используют предателей и их ресурс, а затем их убирают.

Еще раз подчеркиваю - добровольное сотрудничество с врагом это тяжкое преступление, за которое ожидает неотвратимое наказание".

Детали: В феврале Харьковская областная прокуратура сообщила Мацегоре о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и в государственной измене.

Темы: Харьковская областьвойна
Главное сегодня

Кивалов посетил Молдову и тайно встретился с соратником патриарха Кирилла

видеоВСУ попали по складу боеприпасов россиян в Новой Каховке, десятки убитых – ОВА

Экс-премьер Японии умер после покушения

Бельгия возобновит работу посольства в Киеве, приедет новый посол

видео Мэр Чернигова обратился к Зеленскому: Ваши подчиненные хотят меня отстранить от должности

Министры G7 устроили бойкот Лаврову на встрече G20

Все новости...
Харьковская область
У заместителя председателя Харьковского облсовета нашли паспорт РФ, полученный в Севастополе – ГБР
На Харьковском направлении ВСУ заставили россиян отойти - Минобороны
СБУ схватила корректировщика огня оккупантов по Харьковщине
Последние новости
16:01
фотоУкраинские полярники показали раскрашенные лишайниками скалы Антарктиды
15:46
Кивалов посетил Молдову и тайно встретился с соратником патриарха Кирилла
15:44
Рада прекратила полномочия Новинского
15:40
Блинкен обратился к России: Украина – не ваша, и зерно не ваше, разблокируйте порты
15:36
США призывают Японию усилить давление на криптомайнеров, работающих в РФ – FT
15:28
Суд арестовал имущество "Газпрома" и "Роснефти" в Украине на 2 миллиарда
15:23
День рождения Залужного: как украинцы поздравляют "железного генерала" ВСУ
15:03
фотоЗеленский приехал к защитникам на Днепропетровщину
14:59
НБУ упростил валютные ограничения для импорта товаров
14:58
Что едят на войне – о еде на фронте, в блокадном городе, в оккупации, в эвакуации
Все новости...