Мэра Купянска, предавшего Украину, россияне арестовали - глава ОГА

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне арестовали городского голову Купянска Геннадия Мацегору, ранее предавшего Украину.

Источник: Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Мацегора перешел на сторону врага в первые же дни войны и всячески содействовал российским оккупантам в Купянске. Обеспечивал их транспортом, жильем, горючим и едой. И сейчас, очевидно, стал им уже не нужен.

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Как видим, предателей в любом случае не ждет ничего хорошего, ведь они не нужны и самим россиянам. Для оккупантов это уже стало системой. Сначала они используют предателей и их ресурс, а затем их убирают.

Еще раз подчеркиваю - добровольное сотрудничество с врагом это тяжкое преступление, за которое ожидает неотвратимое наказание".

Детали: В феврале Харьковская областная прокуратура сообщила Мацегоре о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и в государственной измене.