Канада готовит исключение из санкций для "Газпрома" вопреки предложениям Киева – источники

Канадское правительство намерено по согласованию с Германией одобрить решение об исключении из санкционного режима для поставок турбин для газопровода Nord Stream, что создаст прецедент точечного снятия эмбарго по требованию государства-агрессора.

Об этом "Европейской правде" сообщили два информированных источника.

Как пояснил ЕП один из собеседников, формально это решение Канада должна принять по просьбе Германии. Формальной причиной для снятия санкций, если решение в итоге будет принято, должен стать аргумент о том, что это даст России техническую возможность восстановить объемы прокачки газа в ЕС.

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Украинское правительство уже знает о намерениях Канады согласиться с таким точечным снятием с России санкционных ограничений и считает это решение "необоснованным и опасным для санкционного режима", подтвердил также собеседник ЕвроПравды в Минэнерго.

Примечательно, что Украина еще раньше обращалась к канадскому правительству с техническими объяснениями о том, что у РФ уже сейчас есть технические мощности для осуществления прокачки. "Европейская правда" видела письмо за подписью министра энергетики Украины Германа Галущенко в адрес министра природных ресурсов Канады Джонатана Уилкинсона, которое было отправлено еще 22 июня, вскоре после того, как Россия начала кампанию по шантажу и сократила поставки газа в Германию.

В этом документе Киев подробно, с описанием на две страницы, проинформировал канадское правительство о том, что РФ имеет техническую возможность безотлагательно и безвозмездно возобновить поставки, поскольку имеет законтрактованные и оплаченные транзитные мощности через украинскую территорию, которые сейчас не используются российской стороной, а требования о снятия санкций нужны Москве для создания такого прецедента.

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"Мы считаем критически важным действовать сообща, чтобы сохранять способность противодействовать монополитическому поведению и шантажу со стороны Газпрома", - призвал тогда министр.

В середине июня российская компания "Газпром" заявила, что сокращает поставки природного газа по газопроводу "Северный поток-1" на 40%. По словам россиян, это произойдет из-за "несвоевременного проведения ремонтных работ компанией Siemens".

Позже в РФ заявили, что проблемы с ремонтом турбин для газопровода "Северный поток" в Канаде могут привести к полной остановке проекта и "катастрофы для Германии".

Как следствие, в июле Германия официально попросила Канаду одобрить снятие санкций и разблокировать турбину, по которой якобы была остановлена прокачка нитями "Северного потока".