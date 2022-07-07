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Залужный встретился с коллегой из Британии: говорили о предстоящих операциях

Мазуренко Алена Четверг, 7 июля 2022, 22:36

Начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин встретился в Украине с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и обсудил с ним детали планов будущих операций.

Источник: Генштаб

Прямая речь: "Мы очень плодотворно поработали на пункте управления, обсудили до деталей планы будущих операций. Как военные люди, понимаем ситуацию такой, как она есть, и отдаем все силы борьбе за свободу".

Детали: Радакин отметил, что для него "большая честь посетить Киев и встретиться с моим украинским коллегой генералом Залужным": "Я полон восторгом ВСУ, их мужеством, стойкостью и изобретательностью в противостоянии незаконной и варварской агрессии России".

Прямая речь: "Мой 48-часовой визит дал мне возможность лучше понять оперативные перспективы и обсудить, как Великобритания может продолжать поддерживать Украину. И как мы можем содействовать другим международным партнерам и союзникам в помощи ВСУ в ближайшие недели и месяцы".

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Темы: ЗалужныйВооруженные силыВеликобритания
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