Румыния теперь может поставлять газ Молдове и Украине – премьер

Премьер-министр Румынии Николае Чуке заявил, что после ввода в эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария в четверг его страна имеет возможность поставлять природный газ Молдове и Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

"По сути, этот интерконнектор соединит сеть, проходящую через Анатолию и Адриатику, а также подключится к трубопроводу BRUA, обеспечивая тем самым поставки газа в Болгарию и Румынию", - отметил Чуке на пресс-конференции с греческим премьером Кириакосом Мицотакисом.

"И, конечно, мы можем обеспечить поставки газа нашим восточным партнерам – Украине и Республике Молдове и другим странам по схеме распределения этой газовой сети", – добавил премьер Румынии.

В то время как Украина еще с 2014 года получает газ из нероссийских источников, Молдова полностью зависима от поставки голубого топлива "Газпромом".

аудит долга на сумму до $700 млн, якобы имеющих "Молдовагаз" перед "Газпромом" и одной из его "дочек". 700 миллионов – это оценка России, а не Молдовы. Кишинев много лет говорит, что часть этого долга взята с воздуха, не подтверждена. Напомним, в конце 2021 Молдова заключила с "Газпромом" новый контракт на поставку газа. Он предусматривал в частности, якобы имеющих "Молдовагаз" перед "Газпромом" и одной из его "дочек". 700 миллионов – это оценка России, а не Молдовы. Кишинев много лет говорит, что часть этого долга взята с воздуха, не подтверждена.

А после предоставления Молдове статуса кандидата в членство в ЕС заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил Молдове, что меры Кремля в ответ на присоединение Кишинева к антироссийским санкциям не заставят себя ждать. Речь шла и об отключении газа.