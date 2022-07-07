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Россияне обвиняют в "хлопках" на оккупированной Луганщине местное население – Гайдай

Мазуренко Алена Четверг, 7 июля 2022, 22:58
фото: ФБ Гайдая

Российские оккупанты в оккупированных районах Луганщины обвиняют местное население во взрывах на складах боеприпасов россиян и ищут тех, кто мог сообщить координаты ВСУ.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай

Дословно: "Вину за "хлопки" на рашистских складах, орки возложили на местное население. Ищут тех, кто мог сообщить координаты ВСУ или просто сфотографировать расположение целей.

В Кременной людям запрещено пользоваться мобильными телефонами, кроме того людей расстреливают, если оркам кажется, что человек слишком много общается по телефону - это для них сигнал причастности к шпионажу".

Детали: По словам Гайдая, за все время войны больше всего кадыровцев полегло в Северодонецке.

Глава ОВА также отметил, что полной оккупации области еще нет и в некоторых городках продолжаются бои.

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Темы: Луганская областьоккупациявойна
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