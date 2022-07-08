Херсонщина: ВСУ отбили вражескую вертолетную атаку, россияне сбежали
Пятница, 8 июля 2022, 02:00
В Херсонской области россияне ударным вертолетом Ка-52 пытались атаковать наши позиции, но ВСУ их отбили.
Источник: ОК "Юг"
Детали: Украинское войско потерь не понесло, а россияне без успеха сбежали, уклоняясь от ответного огня.
Кроме того, отмечается, что во время воздушного противостояния над Черным морем вражеский истребитель Су-35 применил управляемые ракеты "воздух-воздух" по паре наших штурмовиков. В ОК "Юг" отметили, что "для нас без потерь, для врага без успеха".
Также вечером россияне из тяжелой стволовой артиллерии обстреляли окрестности Галициново в Николаевской области. Без человеческих потерь.
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