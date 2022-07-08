Reuters: Украина обратится к европейским союзникам, если Канада разблокирует турбину для "Газпрома"

Украина будет обращаться к европейским коллегам, если Канада одобрит решение об исключении из санкционного режима для поставки турбин для газопровода Nord Stream.

Источник: источник Reuters в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины

Прямая речь: "Санкции запрещают передачу любого оборудования, связанного с газом… Если, не дай Бог, это решение будет одобрено, мы, безусловно, обратимся к нашим европейским коллегам с просьбой пересмотреть их подход.

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Ибо если страны не будут выполнять согласованные ими решения о санкциях, о какой солидарности можно говорить?".

Предыстория: