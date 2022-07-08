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Reuters: Украина обратится к европейским союзникам, если Канада разблокирует турбину для "Газпрома"

Анастасия КалатурПятница, 8 июля 2022, 03:29
Reuters: Украина обратится к европейским союзникам, если Канада разблокирует турбину для Газпрома
ФОТО: GETTY

Украина будет обращаться к европейским коллегам, если Канада одобрит решение об исключении из санкционного режима для поставки турбин для газопровода Nord Stream.

Источник: источник Reuters в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины

Прямая речь: "Санкции запрещают передачу любого оборудования, связанного с газом… Если, не дай Бог, это решение будет одобрено, мы, безусловно, обратимся к нашим европейским коллегам с просьбой пересмотреть их подход.

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Ибо если страны не будут выполнять согласованные ими решения о санкциях, о какой солидарности можно говорить?".

Предыстория:

  • В середине июня российская компания "Газпром" заявила, что сокращает поставки природного газа по газопроводу "Северный поток-1" на 40%. По словам россиян, это произойдет из-за "несвоевременного проведения ремонтных работ компанией Siemens".

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  • Вице-канцлер Германии, министр экономики Роберт Габек призвал Канаду решить вопрос с задержкой турбины Siemens, из-за которой, по утверждениям российской стороны, не работает "Северный поток-1". Из-за остановки "Северного потока-1" Россия сократила поставки газа в Германию на 60%, из-за чего страна не в состоянии вовремя заполнить газовые хранилища до отопительного сезона.

  • Канада намерена по согласованию с Германией одобрить решение об исключении из санкционного режима для поставки турбин для Nord Stream. Это создаст прецедент точечного снятия эмбарго по требованию государства-агрессора. Формальной причиной для снятия санкций, если решение в итоге будет принято, должен стать аргумент о том, что даст России техническую возможность восстановить объемы прокачки газа в ЕС.

  • Еще 22 июня Киев  проинформировал канадское правительство о том, что РФ имеет техническую возможность безотлагательно и безвозмездно возобновить поставки, поскольку имеет законтрактованные и оплаченные транзитные мощности через украинскую территорию, которые сейчас не используются российской стороной, а требования о снятии санкций нужны Москве для создания такого прецедента.

Темы: КанадасанкцииРосcия
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