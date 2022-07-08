Еврокомиссия блокирует выдачу €1,5 млрд кредита для Украины — Bloomberg

Еврокомиссия блокирует выдачу 1,5 млрд евро кредита для Украины.

Источник: источники Bloomberg

Детали: Bloomberg пишет, что "осторожность преобладает над неотложными потребностями страны".

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Предложенный кредит был заблокирован бюджетным подразделением Еврокомиссии из-за опасений относительно его финансовой надежности. Обычно такие займы выделяются Европейским инвестиционным банком для операций за пределами ЕС в размере не более 9% от общего объема финансирования. На этот раз комиссия хочет выделить 70% от общей суммы – как это было с предыдущим предложением в миллиард евро.

Представитель комиссии заявил, что ЕС должен убедиться, что сможет покрыть убытки в случае дефолта Украины. Комиссия ищет альтернативные решения, чтобы разделить часть дополнительных рисков, связанных с этими кредитами.

Отмечается, что ЕС уже был вынужден временно снизить объем экстренного финансирования, направленного Киеву: предложение на прошлой неделе в размере миллиарда евро было приостановлено, ведь Германия заблокировала больший пакет в размере почти 9 млрд евро.