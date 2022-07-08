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Россияне уничтожают села, чтобы занять всю Луганщину – Гайдай

Ирина БалачукПятница, 8 июля 2022, 07:49
ФОТО ИЗ TELEGRAM ГАЙДАЯ 

Российские захватчики, которые хотят оккупировать всю Луганщину, беспощадно обстреливают населенные пункты вблизи админграницы области.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Чтобы выйти на админграницу Луганщины россияне артиллерией уничтожают окрестные села. Их не останавливает даже то, что там остаются мирные жители, погибающие в домах и во дворах.

Из всех видов тяжелого вооружения они не прекращают огневое влияние по Белогоровке и Золотаровке. Используют ствольную и реактивную артиллерию. Бьют по домам, по каждому зданию, которое кажется им возможным укреплением. Чтобы продвинуться, не считают личные потери и не жалеют жителей области". 

 
Фото из Telegram Гайдая 

Детали: По словам главы ОВА, похожая ситуация и в населенных пунктах Донецкой области, которые расположены вблизи границы с Луганщиной. 

 
Фото из Telegram Гайдая 

В то же время, Гайдай подчеркнул, что украинские вооруженные силы держат оборону. 

 
Фото из Telegram Гайдая 

Он подчеркнул, что даже те бойцы, которые прикрывали централизованный уход защитников из Лисичанска, нанесли россиянам значительные потери.

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Темы: Луганская областьвойна
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