Россияне уничтожают села, чтобы занять всю Луганщину – Гайдай

Российские захватчики, которые хотят оккупировать всю Луганщину, беспощадно обстреливают населенные пункты вблизи админграницы области.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Чтобы выйти на админграницу Луганщины россияне артиллерией уничтожают окрестные села. Их не останавливает даже то, что там остаются мирные жители, погибающие в домах и во дворах.

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Из всех видов тяжелого вооружения они не прекращают огневое влияние по Белогоровке и Золотаровке. Используют ствольную и реактивную артиллерию. Бьют по домам, по каждому зданию, которое кажется им возможным укреплением. Чтобы продвинуться, не считают личные потери и не жалеют жителей области".

Фото из Telegram Гайдая

Детали: По словам главы ОВА, похожая ситуация и в населенных пунктах Донецкой области, которые расположены вблизи границы с Луганщиной.

Фото из Telegram Гайдая

В то же время, Гайдай подчеркнул, что украинские вооруженные силы держат оборону.

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Фото из Telegram Гайдая

Он подчеркнул, что даже те бойцы, которые прикрывали централизованный уход защитников из Лисичанска, нанесли россиянам значительные потери.