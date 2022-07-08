Россияне сообщают о взрывах в оккупированном ими Шахтерске
Пятница, 8 июля 2022, 07:56
В оккупированном Шахтерске в Донецкой области были взрывы.
Источник: ТАСС, местные "СМИ", канал боевиков "Типичный Донецк"
Детали: Взрывы начались около 02:30 за чертой города, столб дыма поднялся на несколько метров. В городе работают сирены.
"Типичный Донецк" пишет, что была эвакуация.
#Шахтерск сейчас.#Shachtyorsk #Шахтарськ pic.twitter.com/NhC87oGHt3— Типичный Донецк (@typicaldonetsk) July 8, 2022
Летают снаряды в Шахтерске#Шахтерск pic.twitter.com/m6pnsXOnes— Типичный Донецк (@typicaldonetsk) July 8, 2022ВИДЕО ДНЯ
Утверждается, что город якобы обстреляли ВСУ.