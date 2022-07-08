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Россияне сообщают о взрывах в оккупированном ими Шахтерске

Анастасия КалатурПятница, 8 июля 2022, 07:56
ФОТО: typicaldonetsk

В оккупированном Шахтерске в Донецкой области были взрывы.

Источник:  ТАСС, местные "СМИ", канал боевиков "Типичный Донецк"

Детали: Взрывы начались около 02:30 за чертой города, столб дыма поднялся на несколько метров. В городе работают сирены.

"Типичный Донецк" пишет, что была эвакуация.

Утверждается, что город якобы обстреляли ВСУ.

Темы: Донецкая областьвойна
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