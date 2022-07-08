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Россия взяла паузу пополнить запасы для наступления в Донецкой области - разведка Британии

"Европейская правда"Пятница, 8 июля 2022, 09:10

Разведка Британии сообщила, что российские войска, вероятно, взяли паузу для пополнения своих запасов перед последующим наступлением в Донецкой области.

Об этом говорится в разведывательном обзоре британского минобороны, сообщает "Европейская правда".

"Россия, вероятно, концентрирует технику на линии фронта в направлении Северска, примерно в 8 км западнее от нынешней российской линии фронта. Ее силы, вероятно, делают паузу для пополнения запасов перед началом новых наступательных операций в Донецкой области", - говорится в сообщении.

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Существует реальная вероятность того, что ближайшей тактической целью России будет Северск, пишет британская разведка. Российские силы пытаются продвигаться дальше к вероятной оперативной цели - городскому району Славянская-Краматорская.

Тем временем, украинские силы продолжают постепенное наступление на юго-западном херсонском направлении, говорится в строительстве.

Минобороны РФ ежедневно заявляло о территориальных "достижениях" с 24 февраля, но 6 июля, впервые за 133 дня войны, не было никаких заявлений или оценок - это свидетельствует о том, что россияне взяли "оперативную паузу", сообщил американский Институт исследования войны.

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Темы: Великобританияразведка
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