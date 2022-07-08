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Министры G7 устроили бойкот Лаврову на встрече G20

"Европейская правда"Пятница, 8 июля 2022, 09:56

Министры иностранных дел стран G7 не пришли на ужин с коллегами по G20 в Индонезии, а традиционное фото встречи не состоялось из-за присутствия главы министерства иностранных дел России Сергея Лаврова.

Об этом сообщает "Европейская правда".

При подготовке встречи министров G20 на индонезийском острове Бали доминировала война в Украине и ее влияние на мировую экономику, а западные дипломаты подчеркнули, что на встрече не будет того сотрудничества, как раньше, из-за присутствия министра РФ.

Японское агентство Kyodo сообщило, что традиционная групповая фотосессия, которая проходит на таких встречах, не состоялась. "Похоже, США и другие избегали общего фото с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым из-за вторжения в Украину", - сообщило агентство.

В начале встречи министров, когда глава МИД РФ Лавров пожал руку индонезийской коллеге Ретно Марсуди, раздались возгласы: "Когда вы остановите войну" и "Почему бы вам не прекратить войну", сообщило агентство Reuters.

Подчеркивая напряженность, Ретно сообщила, что ранее коллеги из G7 предупредили ее, что не могут присоединиться к общему ужину в четверг, где присутствовал Лавров.

Высокопоставленный чиновник министерства иностранных дел Индонезии рассказал агентству, что от встречи в пятницу не ожидается коммюнике.

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"При присутствии и участии России я, конечно, сомневаюсь, что будет достигнут консенсус по Украине, например", - сказал высокопоставленный чиновник Госдепартамента США перед саммитом.

По данным издания Bild, Лавров покинул встречу преждевременно, перед выступом главы МИД Германии, которая планировала объявить, что "мы не принимаем это нарушение международного права".

Комментируя отказ от совместного фото с ним, Лавров заявил, что "никого не приглашал фотографироваться".

"И вообще никого никуда не приглашал, меня пригласила Индонезия, как Индонезия пригласила и президента Путина на саммит, который будет в ноябре. Вот и все", – сказал он.

Относительно неучастия министров G7 в ужине Лавров сказал, что "это их понимание протокола и просто их вежливости, правил этики".

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявлял, что не планирует переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на министерской встрече G20.

Темы: Лавров
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