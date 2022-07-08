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"А сколько хочешь?": СБУ обнародовала переписку агента ФСБ с корректировщиком огня

"Украинская правда"Пятница, 8 июля 2022, 11:06

Уроженец Запорожской области за деньги предоставлял россиянам информацию о позициях украинских военных. 

Источник: СБУ

Детали: По информации ведомства, украинца завербовали сотрудники ФСБ в закрытой пророссийской группе в одном из мессенджеров. Ему предложили легко "подзаработать". За предоставление информации корректировщик просил 20 тысяч гривен.

Дословно: "Информатор хотел как можно быстрее получить деньги, поэтому активно взаимодействовал с заказчиком: после нанесения авиаудара по одному из мостов в Запорожской области, он лично проверял точность попадания".

Детали: СБУ опубликовала переписку "заказчика" с корректировщиком:

Нужна информация по военным: где находится, что катается, где стоит – в таком плане.

А что платят?

ВИДЕО ДНЯ

А сколько хочешь?

20 000 грн

 

Для начала проверь, по какому мосту с острова Хортица воины тянут технику.

Какой мой интерес

Дай инфу по мосту, все обсудим

Проверь мост, попали?

Мимо, мост цел. Куча ментов.

Есть пару мест с вояками. Интересно?

Конечно

 

Корректировщика задержали при попытке перебраться на неподконтрольную Украине территорию. Он взят под стражу.

Темы: СБУвойна
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