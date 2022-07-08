"А сколько хочешь?": СБУ обнародовала переписку агента ФСБ с корректировщиком огня
Уроженец Запорожской области за деньги предоставлял россиянам информацию о позициях украинских военных.
Источник: СБУ
Детали: По информации ведомства, украинца завербовали сотрудники ФСБ в закрытой пророссийской группе в одном из мессенджеров. Ему предложили легко "подзаработать". За предоставление информации корректировщик просил 20 тысяч гривен.
Дословно: "Информатор хотел как можно быстрее получить деньги, поэтому активно взаимодействовал с заказчиком: после нанесения авиаудара по одному из мостов в Запорожской области, он лично проверял точность попадания".
Детали: СБУ опубликовала переписку "заказчика" с корректировщиком:
Нужна информация по военным: где находится, что катается, где стоит – в таком плане.
А что платят?
А сколько хочешь?
20 000 грн
Для начала проверь, по какому мосту с острова Хортица воины тянут технику.
Какой мой интерес
Дай инфу по мосту, все обсудим
…
Проверь мост, попали?
Мимо, мост цел. Куча ментов.
…
Есть пару мест с вояками. Интересно?
Конечно
Корректировщика задержали при попытке перебраться на неподконтрольную Украине территорию. Он взят под стражу.