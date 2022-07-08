Кулеба призвал G20 к решительному ответу России – Лаврова в зале не было

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил по видеосвязи на встрече министров G20 по приглашению Индонезии с призывом дать решительный ответ российской агрессии - во время его обращения министра иностранных дел России в зале не было.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своей речи, текст которой обнародовал МИД, Кулеба подчеркнул, что, несмотря на агрессивную войну России, государство-агрессора пригласили на встречу в Индонезии.

"У нас сегодня за этим столом есть такая страна – Россия. Честно говоря, я считаю, что после всего, что Россия сделала за последние полгода, ей не место ни на каких международных форумах.

Стране, которая ведет захватническую войну против своего соседа и совершает массовые жестокие преступления против гражданского населения, следует предложить только одно место: место в суде международного правосудия", - заявил Кулеба.

Хотя министр отметил присутствие России на встрече G20, сам Лавров отсутствовал на заседании, где выступал Дмитрий Кулеба. В МИД России ранее сообщили, что Лавров проведет двусторонние переговоры, но не будет участвовать в официальной трапезе и рабочей сессии во второй половине дня в пятницу.

Примечательно, что до этого министры иностранных дел стран G7 устроили бойкот Лаврову. Они не пришли на ужин со всеми министрами стран-членов G20, организованным хозяйкой встречи Индонезией, а традиционное фото встречи не состоялось из-за присутствия Сергея Лаврова.

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В речи Кулеба призвал коллег к решительному глобальному ответу на российскую агрессию, угрожающую миру продовольственным и энергетическим кризисами.

"Российский империализм и агрессия подрывают всю архитектуру глобальной безопасности, экономической стабильности и торговли; они вызывают один из самых серьезных продовольственных и энергетических кризисов в новейшей истории", - заявил украинский министр.

Он призвал отвергнуть российскую ложь и попытки переложить вину за продовольственный кризис на Украину, а также ложь о том, что якобы причиной продовольственного кризиса являются международные санкции.

"Я призываю вас предпринять срочные и необходимые шаги, чтобы заставить Россию соблюдать международное право и уважать основные глобальные принципы и нормы.

Мы не имеем права разрешить России продолжать шантажировать мир высокими ценами на энергоносители, голодом и угрозами безопасности", - заявил Дмитрий Кулеба.