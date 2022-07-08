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Россия не отказалась от плана захватить всю Украину – Зеленский

Ирина БалачукПятница, 8 июля 2022, 12:55
Россия не отказалась от плана захватить всю Украину – Зеленский
Владимир Зеленский. Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия постоянно меняет свои сообщения о планах в войне с Украиной, но он не верит в заявления Кремля, потому что на самом деле Путин не отказался от намерения захватить всю страну.

Источник: Зеленский в интервью CNN

Прямая речь Зеленского: "Они не отказались от попыток (захватить Киев – ред.). Мы их вытеснили, и они отошли. Но я считаю, что в целом они внутри своего государства и внутри своих военно-политических планов от оккупации нашего государства не отказываются много лет.

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Они всегда оккупировали наше государство – сначала политически, потом это был Крым, потом Донбасс, потом полномасштабное вторжение. Поэтому в планы России входит и смена политического руководства, и оккупация всей Украины. Мы абсолютно в этом уверены".

Детали: По словам президента, сейчас на востоке Украины очень сложная ситуация. Это связано с тем, что на Донбассе у россиян больше артиллерии, РСЗО, больше жертв – но Россия не считает ни технику, ни жертвы. Зеленский добавил, что именно поэтому Украина и просит у партнеров больше оружия, чтобы противостоять врагу.

На юге, по словам президента, "чуть-чуть легче", потому что ВСУ сдерживают ситуацию, а в некоторых случаях и контратакуют. Также почти освобождена от оккупантов Харьковщина. Хотя там россияне еще оставили свои боевые группировки. В целом, по словам Зеленского, нужно "стабилизировать ситуацию на востоке".

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На вопрос о том, что Путин якобы достиг одной из своих главных целей, потому что захватил Луганскую область, президент сказал, что не верит в публичные заявления Кремля, поскольку Россия постоянно меняет свою риторику.

Прямая речь Зеленского: "Сначала они говорили, что в Крыму это не они, потом признали. Потом они сказали, что на востоке их нет, потом признали. Потом говорили, что это просто учения возле границ Украины и не будет никакого вторжения, но получилось по-другому.

Поэтому мы не верим, что их план – Луганская или Донецкая область. Мы находили их планы и карты и у сбитых лётчиков, и у военных. Были пленные, которые говорили, что им приказывали захватить за 2-3 дня Киев.

Поэтому в то, что их план захватить Донецкую и Луганскую область, мы не верим и будем защищать свою страну".

Темы: ЗеленскийРосcиявойна
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