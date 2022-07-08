Экскомандующий силами НАТО: Украина может атаковать Керченский мост, это будет ударом для Кремля

Украина может нанести сокрушительный удар по Кремлю, атаковав Керченский мост, соединяющий материковую Россию с аннексированным Крымом, используя недавно поставленные ракеты "Harpoon".

Об этом заявил бывший командующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав в интервью The Times, пишет "Европейская правда".

Бридлав заявил, что атака на мост была бы оправдана агрессией России против Украины со всех сторон. "Керченский мост является законной целью", - сказал он.

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"Меня совсем не удивляет, что россияне озабочены Керченским мостом. Для них это невероятно важно. Теперь, когда Запад дал Украине ракеты "Harpoon", я думаю, у россиян есть все основания волноваться по поводу того, что Украина совершит атаку на мост", - добавил генерал.

Ракета Harpoon была впервые использована Украиной в прошлом месяце, когда российский военно-морской буксир был поражен при попытке доставить оружие на остров Змеиный.

"Я по образованию инженер-строитель и знаю о строительстве мостов. У всех мостов есть свои слабые места, и если нацелить в правильное месте, это может сделать Керченский мост непригодным на время. Но если бы они хотели разрушить мост, для этого понадобилось бы более целенаправленная бомбардировка", - сказал Бридлав.

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Он также заявил, что многие западные лидеры и бывшие лидеры сейчас ведут разговоры о том, что произойдет, если Россия начнет топить украинские суда с зерном или если российская морская блокада станет постоянной.

"Существуют дискуссии о том, как Запад может ответить, если это произойдет. Несколько людей, с которыми я общался, сказали, что разрушение Керченского моста было бы огромным ударом для России. Керченский мост является законной целью", - сказал он.

Бридлав, к чьим военным советам до сих пор прислушивается администрация Байдена, отверг заявления сомневающихся в разумности поддержки атакующих действий Украины.

"Россия вторглась в Украину и совершила нападения не только изнутри Украины, но и с территории России, Белоруссии, Крыма и Черного моря, и убила десятки тысяч человек. Поэтому нам не стоит беспокоиться о том, что Украина будет воинствующей в своем подходе к целям внутри России .Это все равно, что просить Роджера Федерера играть в теннис с завязанной за спиной рукой и постоянно получать подачу", - сказал он.

Напомним, глава Министерства обороны США Ллойд Остин подтвердил, что в новом пакете помощи от США будут боеприпасы для реактивных систем залпового огня и противокорабельные ракеты Harpoon.

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