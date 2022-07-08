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Резников назвал 3 сценария завершения войны

Мазуренко Алена Пятница, 8 июля 2022, 16:24

Министр обороны Алексей Резников назвал три возможных сценария завершения войны с Россией среди которых развал РФ, победа Украины на поле боя и очередной якобы "жест доброй воли РФ".

Источник: Резников на конференции "Строим вместе", "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Первый сценарий будет приблизительно такой же, как и "good will", "добрая воля" россиян, которая была ними объявлена, когда они бежали с Киевщины, Черниговщины, Сумщины и острова Змеиный.

Соответственно, я думаю, что он будет разбит на несколько цепочек. Сначала мы выйдем с вами на позиции до 24 февраля текущего года, дальше будут какие-то разговоры по статусу оккупированного ранее Донецка, Луганска и Крыма, но за столом с нашими мощными партнерами.

Детали: По словам Резникова, "Минска-3" точно не будет и каких-то капитуляционных договоренностей не будет: "С дулом у виска никто вести переговоры не будет".

Прямая речь: "Вариант второй - постепенно мы будем перемалывать Вооруженные силы РФ, потому что это на самом деле война ресурса на ресурс. У них больше людей, территории, танков, самолетов и т.д., но все несовременное, все давнее, и они сегодня используют принцип мясорубки".

По словам министра, второй вариант победы не настолько быстрый: "До конца этого года, возможно, с захватом начала нового года".

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Прямая речь: "Третий - более драматический для РФ, это развал РФ, это парад суверенитетов на несколько разных субъектов: Татарстан, Башкирстан, на Востоке и т.д. Мы это с вами точно при нашей жизни увидим, но это немного продолжительная история".

Темы: РезниковвойнаоккупацияУкраина
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