Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На военном аэродроме, который Беларусь отдала РФ, стало больше техники – СМИ

Катерина ТищенкоПятница, 8 июля 2022, 17:13
На военном аэродроме, который Беларусь отдала РФ, стало больше техники – СМИ
Konrad Muzyka - Rochan Consulting/Twitter

На военном аэродроме "Зябровка" в Гомельской области Беларуси с апреля увеличилось количество зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф", а также появились замаскированные БМП и танки.

Источник: Беларускі Гаюн

Детали: Оборонный аналитик Конрад Музыка опубликовал в Twitter свежие спутниковые снимки военного аэродрома в Зябровке, которые сделала компания Rochan Consulting 20 июня.

Реклама:

На фото можно заметить дивизион из 10-и единиц зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф", две единицы ЗРПК "Панцирь", которые находятся на насыпях грунта, а также низковысотные обнаружители 5Н66, которые установлены на вышке 40В6 и радиолокатор подсвета и наведения 92Н6Е. Рядом с ним, под маскировочной сеткой, расположен аппаратный контейнер Ф52 для операторов.

"Беларускі Гаюн" отмечает, что расположение этой техники не претерпело существенных изменений с апреля этого года. В то же время, видно, что С-400 стало на две единицы больше.

"Но это не единственные изменения. Нам известно, что помимо всего вышеперечисленного в Зябровке также появились БМП и танки, которые прикопаны и замаскированы", - пишут журналисты.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: 7 июля заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что "Беларусь отдала аэродром "Зябровка" под контроль россиян".

"Аэродром "Зябровка" в Беларуси уже полностью контролируется россиянами. Пока там обустраивается российская военная база. На территории аэродрома находится ракетный дивизион ракетного комплекса "Искандер-М" и дивизион С-400", – сказал он.

Темы: БеларусьРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

Все новости...
Беларусь
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
Из-за удара молнии на границе Украины с Беларусью сдетонировали мины
В Беларусь снова прибывают российские военные 
Последние новости
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
Оккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
Все новости...
Реклама: