На военном аэродроме, который Беларусь отдала РФ, стало больше техники – СМИ

На военном аэродроме "Зябровка" в Гомельской области Беларуси с апреля увеличилось количество зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф", а также появились замаскированные БМП и танки.

Источник: Беларускі Гаюн

Детали: Оборонный аналитик Конрад Музыка опубликовал в Twitter свежие спутниковые снимки военного аэродрома в Зябровке, которые сделала компания Rochan Consulting 20 июня.

На фото можно заметить дивизион из 10-и единиц зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф", две единицы ЗРПК "Панцирь", которые находятся на насыпях грунта, а также низковысотные обнаружители 5Н66, которые установлены на вышке 40В6 и радиолокатор подсвета и наведения 92Н6Е. Рядом с ним, под маскировочной сеткой, расположен аппаратный контейнер Ф52 для операторов.

"Беларускі Гаюн" отмечает, что расположение этой техники не претерпело существенных изменений с апреля этого года. В то же время, видно, что С-400 стало на две единицы больше.

"Но это не единственные изменения. Нам известно, что помимо всего вышеперечисленного в Зябровке также появились БМП и танки, которые прикопаны и замаскированы", - пишут журналисты.

Что предшествовало: 7 июля заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что "Беларусь отдала аэродром "Зябровка" под контроль россиян".

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"Аэродром "Зябровка" в Беларуси уже полностью контролируется россиянами. Пока там обустраивается российская военная база. На территории аэродрома находится ракетный дивизион ракетного комплекса "Искандер-М" и дивизион С-400", – сказал он.