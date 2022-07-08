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В оккупированной Новой Каховке застрелили предателя-полицейского

Алена МазуренкоПятница, 8 июля 2022, 19:00
В оккупированной Новой Каховке застрелили предателя-полицейского
фото: сайт Мост

Во временно оккупированной Новой Каховке был убит полицейский Сергей Томко, который перешел на сторону россиян и был заместителем руководителя местной "полиции".

Источник: Центр национального сопротивления, созданный Силами Спецопераций ВСУ

Детали: Сообщается, что Томко сразу после оккупации перешел на сторону оккупантов и был заместителем руководителя "полиции" в Новой Каховке.

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Предатель занимался информационными и политическими мероприятиями, то есть пропагандой.

Коллаборант был застрелен в собственной машине 7 июля.

Темы: Херсонская областьколлаборационизмгосизменаполиция
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