В оккупированной Новой Каховке застрелили предателя-полицейского
Пятница, 8 июля 2022, 19:00
Во временно оккупированной Новой Каховке был убит полицейский Сергей Томко, который перешел на сторону россиян и был заместителем руководителя местной "полиции".
Источник: Центр национального сопротивления, созданный Силами Спецопераций ВСУ
Детали: Сообщается, что Томко сразу после оккупации перешел на сторону оккупантов и был заместителем руководителя "полиции" в Новой Каховке.
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Предатель занимался информационными и политическими мероприятиями, то есть пропагандой.
Коллаборант был застрелен в собственной машине 7 июля.