ГБР могло уничтожить некоторые материалы важных производств, хотя в ведомстве это отрицают

Государственное бюро в первые дни полномасштабного вторжения России могло уничтожить некоторые материалы важных производств и проводит служебное расследование по этому поводу.

Источник: журналист УП Михаил Ткач в Facebook, пресс-служба ГБР

Детали: В частности, журналисты УП видели справку о перечню уничтоженных материалов.

Также Ткач опубликовал приказ от 23 марта о служебном расследовании в ГБР из-за возможного уничтожения "документов и других материальных носителей информации, содержащих тайную или служебную информацию".

Служебное расследование в ГБР должны были провести за месяц - до 23 апреля.

Приказ журналисты УП получили от источников в ГБР.

При этом согласно приказу контроль за расследованием фактов уничтожения материалов дела по указанию руководителя ГБР Алексея Сухачева поручили самому Сухачеву.

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В то же время, в ГБР опубликовали опровержение и сообщили, что информация об уничтожении материалов дел относительно подписания "Харьковских соглашений", разгона Майдана, "угольного дела" ложная.