Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ГБР могло уничтожить некоторые материалы важных производств, хотя в ведомстве это отрицают

Михаил Ткач, Мазуренко Алена Пятница, 8 июля 2022, 19:44
фото: ГБР

Государственное бюро в первые дни полномасштабного вторжения России могло уничтожить некоторые материалы важных производств и проводит служебное расследование по этому поводу.

Источник: журналист УП Михаил Ткач в Facebook, пресс-служба ГБР

Детали: В частности, журналисты УП видели справку о перечню уничтоженных материалов.

Также Ткач опубликовал приказ от 23 марта о служебном расследовании в ГБР из-за возможного уничтожения "документов и других материальных носителей информации, содержащих тайную или служебную информацию".

Служебное расследование в ГБР должны были провести за месяц - до 23 апреля.

Приказ журналисты УП получили от источников в ГБР.

 
п
 

При этом согласно приказу контроль за расследованием фактов уничтожения материалов дела по указанию руководителя ГБР Алексея Сухачева поручили самому Сухачеву.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время, в ГБР опубликовали опровержение и сообщили, что информация об уничтожении материалов дел относительно подписания "Харьковских соглашений", разгона Майдана, "угольного дела" ложная.

Темы: ГБР
Главное сегодня

В оккупированном Мариуполе коллаборанты и россияне воруют уцелевшие автомобили – разведка

В Киеве начали военные учения для гражданских

фотоРоссийские удары по Донецкой области: из-под завалов достали мужчину, сгорел вокзал

фото, видеоВ оккупированном Херсоне слышат взрывы: в Чернобыевке пожар и детонируют боеприпасы россиян

Штайнмайер требовал от Зеленского объяснений, почему сорвался его визит в Киев – СМИ

Россияне пытались захватить Углегорскую ТЭС, ВСУ отбросили врага – сводка

Все новости...
ГБР
Трое правоохранителей из Бердянска сдавали воинов АТО оккупантам – ГБР
ГБР расследует 530 производств по предателям и коллаборантам
Фрегатом РФ "Адмирал Макаров" командует предатель Украины: ему объявили подозрение
Последние новости
16:52
обновленоПо Николаеву в субботу выпустили 6 ракет: разрушены дома, повреждены предприятия
16:42
Этнические россияне могут попросить школу о том, чтобы их ребенок изучал русский – образовательный омбудсмен
16:40
фотоКоллаборант "поруководил" по селам во время оккупации Бучанщины - ему грозит до 12 лет
16:32
Финская сеть Hesburger возобновляет работу ресторанов в Украине
16:31
Стало известно, куда в основном релоцируется бизнес
16:22
Стефанчук: Нет никаких предпосылок для сложения полномочий любым министром
16:09
В Беларуси заметили колонну "КамАЗов" российской армии
15:59
Министр обороны Британии не будет соревноваться за должность лидера консерваторов
15:51
В Луцке 8-летний мальчик играет с прохожими в шахматы на деньги, которые передает ВСУ
15:51
Оккупанты убили 100 украинских спортсменов и тренеров
Все новости...