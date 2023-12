Байден вскоре анонсирует новый пакет помощи для Украины с еще четырьмя HIMARS - СМИ

По информации западных СМИ, президент США Джо Байден в ближайшее время объявит о новом пакете военной помощи для Украины в размере 400 млн долларов, в котором предусмотрены еще четыре системы реактивного залпового огня HIMARS.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет корреспондент Foreign Policy Джек Детч, а также Reuters и Washington Post.

"Администрация Байдена объявляет новый пакет военной помощи для Украины на 400 млн долларов, в который включены еще четыре системы HIMARS… Таким образом, общее количество переданных Украине от США HIMARS достигнет двенадцати", - сообщил Джек Детч, цитируя неназванного чиновника Пентагона.

This will bring Ukraine to 12 U.S.-provided HIMARs. https://t.co/RUz2buygrC