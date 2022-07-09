По Николаеву в субботу выпустили 6 ракет: разрушены дома, повреждены предприятия

В субботу утром оккупанты выпустили по Николаеву 6 ракет, есть разрушения, однако обошлось без жертв.

Источник: городской голова Николаева Александр Сенкевич в Telegram

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Дословно: "Сегодня утром российские оккупанты запустили по городу 6 ракет С-300. Попали по жилым домам и частным предприятиям. К счастью, обошлось без жертв".

Детали: По словам мэра, в одном из районов два частных дома разрушены практически до основания. Взрывной волной и обломками в близлежащих домах повреждены окна и кровля.

Также ракета попала на территорию частного предприятия – там повреждения получил автопарк, а в гараже вылетели окна.

В другом районе ракета попала на территорию предприятия. В трех расположенных рядом частных домах побили окна и крышу. В двух многоквартирных домах повреждены балконы.

Ранее Сенкевич сообщал, что около 5:30 утра в Николаеве раздались взрывы.