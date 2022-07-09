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Луганщина: россияне пытаются продвигаться на Донецкую область – Гайдай

Ирина БалачукСуббота, 9 июля 2022, 08:23
ФОТО ИЗ TELEGRAM ГАЙДАЯ 

Российские оккупанты предпринимают попытки продвинуться от населенных пунктов Луганщины до первых сел Донецкой области.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Может казаться, что оккупанты ведут наступательную операцию к западу от Лисичанска и все. Впрочем, сдерживать вооруженные формирования россиян мы стараемся по всей линии фронта. Они не покидают попытки ворваться вглубь соседней области вдоль админграницы. Атакуют с нескольких направлений". 

 
Фото Из Telegram гайдая 

Детали: По словам главы ОВА, там, где оккупантам идти вперед неудобно, они устраивают настоящий ад, обстреливая территории от Кременной до Попасной. 

 
Фото Из Telegram гайдая 

Только за минувшую ночь было зафиксировано 9 ракетных ударов, 8 артиллерийских обстрелов и 3 минометных.

Гайдай отметил, что оккупанты добились незначительных успехов в течение 8 июля и продолжают наступление к западу от Лисичанска. 

 
Фото з Telegram гайдая 

В то же время глава ОВА подчеркнул, что украинские военные мужественно держат оборону.

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Темы: Луганская областьЛисичанскДонецкая областьвойна
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