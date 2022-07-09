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Штайнмайер требовал от Зеленского объяснений, почему сорвался его визит в Киев – СМИ

"Европейская правда"Суббота, 9 июля 2022, 10:16
ФРАНК-ВАЛЬТЕР ШТАЙНМАЙЕР, ФОТО PICTURE ALLIANCE VIA GETTY IMAGES

Во время телефонного разговора в мае президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер потребовал от главы Украины Владимира Зеленского объяснить, почему его визит в Киев в апреле был неожиданно отменен.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

По данным издания, о визите Штайнмайера в Украину 12 апреля договорился президент Польши Анджей Дуда. С украинской стороны возражений не было, а глава Офиса президента Украины Андрей Ермак даже одобрительно об этом отозвался.

Но за день до того, как президент Германии должен был отправляться, Ермак якобы вызвал посла Польши и сказал ему, что не нужно брать Штайнмайера в Киев. В это же время Зеленский якобы отказался от разговора с немецким коллегой, который ждал ее "несколько часов".

После этого посол Германии в Украине Анка Фельдгузен получила ноту, в которой отмечалось, что визит Штайнмайера в Киев был бы "более содержательным и приемлемым", если бы он приехал отдельно от других президентов.

Тогда это вызвало возмущение Берлина и стало публичным, но, отмечает Spiegel, немецкая сторона сразу решила разрядить напряжение. Внешнеполитический советник Штайнмайера через украинского посла Андрея Мельника договорился о телефонном разговоре с Зеленским.

Он состоялся 5 мая и продолжался 45 минут. Публично сообщалось, что стороны достигли взаимопонимания - как утверждает Spiegel, президент Украины в начале самого разговора принес извинения, заявил, что произошло "значительное недоразумение", и предложил немецкому коллеге приехать в Украину на 8 мая.

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В то же время Штайнмайер потребовал сначала "обсудить прошлое" и получить объяснение отмененному визиту. Когда Зеленский заявил, что не знал о ситуации, немецкий президент ему вроде бы ответил, что имеет перед собой все документы, подтверждающие обратное.

Только после третьего вопроса Штайнмайера о причинах отмены его визита в Украину он якобы услышал удовлетворительный ответ и предложил "оставить тему".

"Некоторые в офисе президента (Германии) до сих пор удивлены настойчивостью, с которой обычно осторожный Штайнмайер говорил с украинцем. Но в то же время несколько горды, что их руководитель не проглотил унижения из-за того, что его не пригласили", – отмечает Spiegel.

Напомним, последний раз Зеленский и Штайнмайер общались 30 июня. Тогда они обсудили наращивание оборонной поддержки Украины.

Темы: ГерманияУкраина
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