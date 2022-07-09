Россияне обстреляли Харьков: 3 человека госпитализированы, среди них ребенок
В субботу российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову, 3 гражданских госпитализировали в медицинские учреждения.
Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов
Прямая речь: "В Харькове в одном из жилых районов оккупанты нанесли, предварительно, ракетный удар".
Детали: Синегубов призвал харьковчан максимально ограничить пребывание на улицах города.
Глава ОВА добавил, что 3 гражданских, среди них один ребенок, госпитализированы в медицинские учреждения.
Кроме того, в результате удара получили легкие повреждения 4 человека. Медики предоставили им всю необходимую помощь.
Под процессуальным руководством Слободской окружной прокуратуры Харькова начато досудебное расследование по уголовному производству по факту ракетного удара, нанесенного по центру города в субботу утром.