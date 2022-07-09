В оккупированном Мариуполе коллаборанты и россияне воруют уцелевшие автомобили – разведка

Российские оккупанты похищают в захваченном Мариуполе уцелевшие автомобили жителей города.

Источник: пресс-служба ГУР

Дословно: "Во временно оккупированном Мариуполе стремительно увеличивается количество краж уцелевшего частного автотранспорта. Воровство происходит как с открытых площадок или стоянок, так и с закрытых гаражных кооперативов.

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При этом стоимость машины не имеет значения: исчезают машины представительского класса и дешевые модели, такие как ЗАЗ или GEELY".

Детали: Отмечается, что машины исчезают днем ​​и ночью – во время комендантского часа.

Грабители часто используют эвакуаторы. Поэтому грабежом занимаются представители оккупационной администрации и связанные с ней местные коллаборанты.

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Официально заявление о похищении можно подать в военную комендатуру Мариуполя, но на неофициальном уровне ее представители заявляют, что искать автомобили нужно самостоятельно.

Нередко владельцы угнанных автомобилей находят их у боевиков так называемой "милиции ДНР". В таком случае угнанные машины объявляются "собственностью ДНР".

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