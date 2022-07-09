Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Канада: решение о передаче турбины "Газпрому" еще не принято, работаем над этим

"Европейская правда"Суббота, 9 июля 2022, 14:12
Канада: решение о передаче турбины Газпрому еще не принято, работаем над этим
Фото euractiv.com

Министр природных ресурсов Канады Джонатан Вилкинсон заявил, что решение о передаче Германии турбины Siemens, необходимой для возобновления полноценной работы российского газопровода "Северный поток", еще не принято.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Вилкинсон заявил в комментарии канадскому изданию La Presse.

"Мы обсуждаем это (вопрос) с правительством Украины и правительством Германии, и это непростой вопрос", – сказал он, отметив, что Оттава находится как "между молотом и наковальней" и независимо от решения один из партнеров будет обижен.

Реклама:

Вилкинсон пояснил, что газопровод "Северный поток" поставляет газ не только в Германию, но и в ряд других европейских стран, а Россия использует турбину как оправдание для уменьшения поставок газа в Берлин и другие государства.

Он добавил, что Канада "должна с сочувствием относиться к судьбе украинцев" и продолжать полностью поддерживать санкции против России, но, с другой стороны, "цель санкций – не наказать наших союзников и таким образом уничтожить экономику Германии, Италии, Словакии и Австрии".

"Мы работаем, чтобы попытаться найти решение, которое удовлетворит всех", – подытожил министр.

ВИДЕО ДНЯ

Как сообщала "Европейская правда", канадское правительство намерено по согласованию с Германией одобрить решение об исключении из санкционного режима для поставки турбин для газопровода Nord Stream, что создаст прецедент точечного снятия эмбарго по требованию государства-агрессора.

Украинское правительство уже знает о намерениях Канады согласиться с таким точечным снятием с России санкционных ограничений и считает это решение "необоснованным и опасным для санкционного режима".

В июле Германия официально попросила Канаду одобрить снятие санкций и разблокировать турбину, из-за которой якобы была остановлена ​​прокачка нитями "Северного потока". Источники издания Reuters отмечали, что Оттава вроде бы одобрила эту просьбу.

Темы: КанадаГазпромсанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

Все новости...
Канада
ДТП с украинцами в Италии: МИД говорит о четырех госпитализированных в тяжелом состоянии
Украина и Канада начали переговоры о гарантиях безопасности
Россияне поставили ультиматум Канаде из-за арестованного "Руслана"
Последние новости
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
Все новости...
Реклама: