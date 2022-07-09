Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Канада: решение о передаче турбины "Газпрому" еще не принято, работаем над этим

"Европейская правда"Суббота, 9 июля 2022, 14:12
Фото euractiv.com

Министр природных ресурсов Канады Джонатан Вилкинсон заявил, что решение о передаче Германии турбины Siemens, необходимой для возобновления полноценной работы российского газопровода "Северный поток", еще не принято.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Вилкинсон заявил в комментарии канадскому изданию La Presse.

"Мы обсуждаем это (вопрос) с правительством Украины и правительством Германии, и это непростой вопрос", – сказал он, отметив, что Оттава находится как "между молотом и наковальней" и независимо от решения один из партнеров будет обижен.

Вилкинсон пояснил, что газопровод "Северный поток" поставляет газ не только в Германию, но и в ряд других европейских стран, а Россия использует турбину как оправдание для уменьшения поставок газа в Берлин и другие государства.

Он добавил, что Канада "должна с сочувствием относиться к судьбе украинцев" и продолжать полностью поддерживать санкции против России, но, с другой стороны, "цель санкций – не наказать наших союзников и таким образом уничтожить экономику Германии, Италии, Словакии и Австрии".

"Мы работаем, чтобы попытаться найти решение, которое удовлетворит всех", – подытожил министр.

Как сообщала "Европейская правда", канадское правительство намерено по согласованию с Германией одобрить решение об исключении из санкционного режима для поставки турбин для газопровода Nord Stream, что создаст прецедент точечного снятия эмбарго по требованию государства-агрессора.

ВИДЕО ДНЯ

Украинское правительство уже знает о намерениях Канады согласиться с таким точечным снятием с России санкционных ограничений и считает это решение "необоснованным и опасным для санкционного режима".

В июле Германия официально попросила Канаду одобрить снятие санкций и разблокировать турбину, из-за которой якобы была остановлена ​​прокачка нитями "Северного потока". Источники издания Reuters отмечали, что Оттава вроде бы одобрила эту просьбу.

Темы: КанадаГазпромсанкции
Главное сегодня

Кремль хочет полностью или частично аннексировать Харьковскую область – ISW

Канада вернет Германии турбину "Северного потока" – СМИ

Зеленский объяснил, почему уволил послов и анонсировал важные новости

"Зеленский должен решить эту проблему": Спартц перечислила обвинения против Ермака

Зеленский уволил главу Херсона и назначил замену

Жителей Херсонщины призывают готовить укрытия, чтобы "пережить наступление ВСУ"

Все новости...
Канада
Канада подтвердила Германии, что разблокирует турбину для "Северного потока-1" - СМИ
Канада ввела санкции против патриарха Кирилла, пресс-секретаря МИД РФ и пропагандистки Скабеевой
Reuters: Украина обратится к европейским союзникам, если Канада разблокирует турбину для "Газпрома"
Последние новости
05:25
В США произошел взрыв на газовом заводе
04:24
Юг: ВСУ уничтожили 4 вражеских склада и 58 захватчиков
03:34
УЗ назначила на 10 июля эвакуационный поезд
02:36
Кремль хочет полностью или частично аннексировать Харьковскую область – ISW
01:58
Канада вернет Германии турбину "Северного потока" – СМИ
01:24
Канада анонсировала новые санкции против российской экономики
00:46
ЦПД: Россия проводит "тихую мобилизацию" через центры занятости
23:54
фотоВ Севастополь доставили подбитый возле Змеиного российский катер – ОВА
23:09
Сумщина: россияне обстреливали 4 общины, ранены 5 жителей
22:58
В Украине будет неэффективным "Железный купол", нужно развивать свою систему ПВО – Резников
Все новости...