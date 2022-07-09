Канада: решение о передаче турбины "Газпрому" еще не принято, работаем над этим

Министр природных ресурсов Канады Джонатан Вилкинсон заявил, что решение о передаче Германии турбины Siemens, необходимой для возобновления полноценной работы российского газопровода "Северный поток", еще не принято.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Вилкинсон заявил в комментарии канадскому изданию La Presse.

"Мы обсуждаем это (вопрос) с правительством Украины и правительством Германии, и это непростой вопрос", – сказал он, отметив, что Оттава находится как "между молотом и наковальней" и независимо от решения один из партнеров будет обижен.

Вилкинсон пояснил, что газопровод "Северный поток" поставляет газ не только в Германию, но и в ряд других европейских стран, а Россия использует турбину как оправдание для уменьшения поставок газа в Берлин и другие государства.

Он добавил, что Канада "должна с сочувствием относиться к судьбе украинцев" и продолжать полностью поддерживать санкции против России, но, с другой стороны, "цель санкций – не наказать наших союзников и таким образом уничтожить экономику Германии, Италии, Словакии и Австрии".

"Мы работаем, чтобы попытаться найти решение, которое удовлетворит всех", – подытожил министр.

Как сообщала "Европейская правда", канадское правительство намерено по согласованию с Германией одобрить решение об исключении из санкционного режима для поставки турбин для газопровода Nord Stream, что создаст прецедент точечного снятия эмбарго по требованию государства-агрессора.

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Украинское правительство уже знает о намерениях Канады согласиться с таким точечным снятием с России санкционных ограничений и считает это решение "необоснованным и опасным для санкционного режима".

В июле Германия официально попросила Канаду одобрить снятие санкций и разблокировать турбину, из-за которой якобы была остановлена ​​прокачка нитями "Северного потока". Источники издания Reuters отмечали, что Оттава вроде бы одобрила эту просьбу.