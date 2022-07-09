Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Финская сеть Hesburger возобновляет работу ресторанов в Украине

"Европейская правда"Суббота, 9 июля 2022, 16:32
фото из Facebook Hesburger Україна

Финская сеть ресторанов быстрого питания Hesburger снова открыла свои четыре заведения в Киеве.

Об этом пишет Yle, сообщает "Европейская правда".

Все семь ресторанов Hesburger в Украине были закрыты весной, когда началось военное вторжение РФ.

Четыре ресторана уже начали работу, а остальные три начнут работать позже.

В Hesburger отмечают, что украинцы хотят вернуться к нормальной повседневной жизни, несмотря на войну.

"Решение открыть наши рестораны мы приняли по просьбе менеджеров ресторанов. По словам сотрудников, наши клиенты надеялись, что рестораны откроются", - сказала генеральный директор Hesburger Кари Салмела.

В ресторанах Hesburger в Украине работает около 100 человек.

ВИДЕО ДНЯ

В компании отметили, что не переставали платить зарплату сотрудникам в Украине в течение всего времени, когда рестораны были закрыты.

Напомним, в апреле сеть Hesburger заявила, что закроет все рестораны в России.

Темы: Финляндиябизнеседа
Главное сегодня

У Зеленского заявили, что претензии к Ермаку – это пока дело американцев

Зачем РФ навязывает украинцам свои паспорта на оккупированных территориях – объясняют ССО

видеоВоздушные силы показали передний край обороны на востоке Украины

Ответственная за Украину в Конгрессе обвинила Спартц в подыгрывании Путину

Разведка Британии назвала важную цель России для продвижения в Донецкой области

На Южнобужском направлении враг сосредоточился на недопущении наступления ВСУ – сводка

Все новости...
Финляндия
НАТО не планирует размещать военные базы в Швеции и Финляндии – заместитель генсека
После вступления Финляндии в НАТО Россия внезапно отвела свои войска от финской границы
Генсек НАТО оценил сроки вступления Финляндии и Швеции в Альянс
Последние новости
16:11
Защитников Украины освободили от уплаты военного сбора
16:01
Более 80% бизнеса считают, что украинские компании могут конкурировать на рынке ЕС
15:59
В боях в Луганской области погиб еще один грузинский боец
15:52
Новая чемпионка Уимблдона из Москвы сделала вид, что не поняла вопрос о войне в Украине
15:43
Украинец Алексей Новиков во второй раз стал самым сильным человеком планеты
15:18
Оператор ГТС Украины: решение Канады об исключении для "Газпрома" - плохой прецедент
15:17
У Зеленского заявили, что претензии к Ермаку – это пока дело американцев
15:06
Украина получит грант почти на 2 миллиарда долларов
14:40
Париж считает полное отключение газа Россией наиболее вероятным сценарием
14:39
Безуглая взялась за исключение Тищенко из "Слуги народа"
Все новости...