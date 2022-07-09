Финская сеть Hesburger возобновляет работу ресторанов в Украине

Финская сеть ресторанов быстрого питания Hesburger снова открыла свои четыре заведения в Киеве.

Об этом пишет Yle, сообщает "Европейская правда".

Все семь ресторанов Hesburger в Украине были закрыты весной, когда началось военное вторжение РФ.

Четыре ресторана уже начали работу, а остальные три начнут работать позже.

В Hesburger отмечают, что украинцы хотят вернуться к нормальной повседневной жизни, несмотря на войну.

"Решение открыть наши рестораны мы приняли по просьбе менеджеров ресторанов. По словам сотрудников, наши клиенты надеялись, что рестораны откроются", - сказала генеральный директор Hesburger Кари Салмела.

В ресторанах Hesburger в Украине работает около 100 человек.

ВИДЕО ДНЯ

В компании отметили, что не переставали платить зарплату сотрудникам в Украине в течение всего времени, когда рестораны были закрыты.

Напомним, в апреле сеть Hesburger заявила, что закроет все рестораны в России.