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Финская сеть Hesburger возобновляет работу ресторанов в Украине

"Европейская правда"Суббота, 9 июля 2022, 16:32
Финская сеть Hesburger возобновляет работу ресторанов в Украине
фото из Facebook Hesburger Україна

Финская сеть ресторанов быстрого питания Hesburger снова открыла свои четыре заведения в Киеве.

Об этом пишет Yle, сообщает "Европейская правда".

Все семь ресторанов Hesburger в Украине были закрыты весной, когда началось военное вторжение РФ.

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Четыре ресторана уже начали работу, а остальные три начнут работать позже.

В Hesburger отмечают, что украинцы хотят вернуться к нормальной повседневной жизни, несмотря на войну.

"Решение открыть наши рестораны мы приняли по просьбе менеджеров ресторанов. По словам сотрудников, наши клиенты надеялись, что рестораны откроются", - сказала генеральный директор Hesburger Кари Салмела.

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В ресторанах Hesburger в Украине работает около 100 человек.

В компании отметили, что не переставали платить зарплату сотрудникам в Украине в течение всего времени, когда рестораны были закрыты.

Напомним, в апреле сеть Hesburger заявила, что закроет все рестораны в России.

Темы: Финляндиябизнеседа
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