В Мариуполе раздались взрывы, есть погибшие и пострадавшие среди оккупантов – советник мэра
Суббота, 9 июля 2022, 17:33
В Мариуполе в субботу раздались два взрыва – в районе меткомбината им. Ильича и в районе "Азовстали".
Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram
Детали: По данным Андрющенко, в 5:56 утра в районе ММК им. Ильича раздался взрыв, "который слышал весь город".
"Криворукое разминирование отправило трех российских саперов сразу в труппу Кобзона", - добавил советник мэра.
Около 12:30 в городе произошел еще один взрыв – в районе "Азовстали", на территории меткомбината начался пожар.
По предварительной информации, горят остатки угля. Предварительно есть пострадавшие среди оккупантов", – написал Андрющенко.