В Мариуполе раздались взрывы, есть погибшие и пострадавшие среди оккупантов – советник мэра

В Мариуполе в субботу раздались два взрыва – в районе меткомбината им. Ильича и в районе "Азовстали".

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Детали: По данным Андрющенко, в 5:56 утра в районе ММК им. Ильича раздался взрыв, "который слышал весь город".

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"Криворукое разминирование отправило трех российских саперов сразу в труппу Кобзона", - добавил советник мэра.

Около 12:30 в городе произошел еще один взрыв – в районе "Азовстали", на территории меткомбината начался пожар.

По предварительной информации, горят остатки угля. Предварительно есть пострадавшие среди оккупантов", – написал Андрющенко.