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Германия решила проблему с боеприпасами для "Gepard", которые передадут Украине - СМИ

"Европейская правда"Суббота, 9 июля 2022, 17:41
Германия решила проблему с боеприпасами для Gepard, которые передадут Украине - СМИ
зенитная самоходная артиллерийская установка "Gepard", фото Getty Images

Германия решила проблему с поставками боеприпасов в Украину для зенитных самоходных артиллерийских установок "Gepard".

Об этом пишет Spiegel, сообщает "Европейская правда".

По данным издания, после нескольких недель усилий офис немецкого правительства совместно с Министерством обороны Норвегии нашли производителя, который может производить дополнительные боеприпасы.

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Поставка боеприпасов для "Gepard" ранее считалась проблемой, поскольку для них было доступно лишь чуть менее 60 тысяч 35-мм снарядов.

Gepard может стрелять со скоростью до 1000 выстрелов в минуту. Впрочем, в реальных условиях он стреляет короткими очередями, приспособленными к цели. 

Правительство Германии сначала нашло боеприпасы в Южной Америке, но их передача Украине не была одобрена страной-производителем Швейцарией. Несколько дней назад поиски были более успешными в Норвегии

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Местный производитель может производить специальные 35-мм снаряды, сообщили правительственные круги в конце прошлой недели. Они должны быть испытаны на стрельбище Бундесвера в Путлосе (Шлезвиг-Гольштейн) уже на следующей неделе.

Что касается поставок самой техники, ничто не должно помешать передать Украине 30 единиц "Gepard". Производитель систем уже обучает украинских солдат в Германии использованию зенитных установок, которые будет использоваться в Украине для защиты городов и другой критической инфраструктуры.

Если все пойдет по плану, первые системы должны быть доставлены в Украину уже в июле.

Напомним, Германия и Нидерланды поставят в Украину еще шесть единиц самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 года.

Темы: Германияоружие
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