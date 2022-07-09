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Зеленский уволил Мельника с должности посла Украины в Германии

"Европейская правда"Суббота, 9 июля 2022, 18:14
Зеленский уволил Мельника с должности посла Украины в Германии
Андрей Мельник, фото Радио Свобода

Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла Украины в Германии.

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства, пишет "Европейская правда".

"Уволить Мельника Андрея Ярославича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Федеративной Республике Германия", - говорится в тексте указа.

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Мельник возглавлял дипломатическое представительство Украины в Германии уже восемь лет, в то время как послы обычно возвращаются из страны через четыре, максимум шесть лет.

В начале недели немецкие СМИ сообщили, что Мельник может в ближайшее время быть отозван в Киев и займет должность замминистра иностранных дел.

Недавно Мельник посоветовал "пойти к чертям" подписантам письма в немецком издании Die Zeit, которые призвали страны Запада прекратить военную поддержку Киева и как можно быстрее создать условия для переговоров.

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Темы: ЗеленскийГерманиядипломатические отношения
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