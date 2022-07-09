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Вилкул сообщил о трех "прилетах" ракет возле Кривого Рога

Роман ПетренкоСуббота, 9 июля 2022, 22:13
Вилкул сообщил о трех прилетах ракет возле Кривого Рога
фото shukach.com

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о "прилетах" российских ракет за городом.

Источник: Вилкул в Telegram

Прямая речь Вилкула: "Прилет в районе Радушного.

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Автотранспорту и населению полностью ограничить передвижение".

Детали: Воздушная тревога в городе была с 19:27 по 19:39.

Обновлено: Позже Вилкул уточнил, что под вечер три прилёта ракет было в районе Радушного.

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Прямая речь Вилкула: Последствия устанавливаются, сейчас полностью ограничено движение автомобильного транспорта и движение людей в том районе.

Темы: Кривой Рогобстрел
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