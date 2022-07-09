Вилкул сообщил о трех "прилетах" ракет возле Кривого Рога
Суббота, 9 июля 2022, 22:13
Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о "прилетах" российских ракет за городом.
Источник: Вилкул в Telegram
Прямая речь Вилкула: "Прилет в районе Радушного.
Автотранспорту и населению полностью ограничить передвижение".
Детали: Воздушная тревога в городе была с 19:27 по 19:39.
Обновлено: Позже Вилкул уточнил, что под вечер три прилёта ракет было в районе Радушного.
Прямая речь Вилкула: Последствия устанавливаются, сейчас полностью ограничено движение автомобильного транспорта и движение людей в том районе.
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