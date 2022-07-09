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"Зеленский должен решить эту проблему": Спартц перечислила обвинения против Ермака

"Европейская правда"Суббота, 9 июля 2022, 22:20
фото: оп

Член Палаты представителей США Виктория Спартц заявила, что президент Украины Владимир Зеленский "должен решить проблему" Андрея Ермака и призвала МИД Украины серьезно относиться к ее заявлениям.

Об этом говорится в заявлении на ее сайте, пишет "Европейская правда".

"Я знаю, что президент Зеленский ведет опасную войну с коварным врагом. Он тратит много времени на создание международной поддержки, чтобы защитить свою страну, но у него есть постоянная внутренняя проблема, которую он должен решить – глава Офиса президента Андрей Ермак", - говорится в заявлении.

Она перечислила несколько серьезных обвинений в адрес Ермака:

- утечка информации в Беларусь и в конце концов в Россию об операции Украины по захвату "Группы Вагнера", что привело к ее провалу;

- плохое руководство неудачными мирными переговорами с Россией перед войной;

- заверение украинского руководства, что в феврале нападения со стороны России не произойдет вопреки западной разведке, чтобы помешать Украине должным образом подготовиться к войне;

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- саботаж Херсона и предоставление его россиянам для организации трагедии батальона "Азов";

- затягивание срочных закупок военной техники через Министерство обороны Украины и выдвижение необоснованных или даже незаконных условий;

- целенаправленное затягивание через своего заместителя Олега Татарова назначения независимого антикоррупционного прокурора.

Спартц также заявила, что получила поддержку от американцев и украинцев и понимает, почему ее комментарии поразили Министерство иностранных дел Украины.

"Я призываю министерство рассмотреть мое заявление с той серьезностью, которой требуют эти вопросы в отношении господина Ермака, вместо того, чтобы начинать нападки ad hominem, как это было до сих пор. Украинцам и американцам будет лучше, если наши правительства будут отвечать с должной осмотрительностью, а не защитными банальностями", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, Виктория Спартц в пятницу обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой предоставить объяснения по процедурам надзора, связанным с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

В ответ в МИД раскритиковали обращение Спартц, заявив, что ее действия "являются нескрываемой попыткой вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды о якобы связях руководства Украины с Россией и вовлечь наше государство во внутреннюю политику США".

Темы: ЗеленскийАндрей ЕрмакСША
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