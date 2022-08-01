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Первый зерновоз выйдет из Одессы утром 1 августа - Турция

"Европейская правда"Понедельник, 1 августа 2022, 08:11
Первый зерновоз выйдет из Одессы утром 1 августа - Турция

В Турции заявляют, что первое судно с зерном должно выйти из порта Одессы утром в понедельник, 1 августа.

Об этом сообщает турецкое Anadolu, пишет "Европейская правда".

В Минобороны Турции заявили, что по итогам встреч министра обороны Хулуси Акара со всеми сторонами и работы Совместного координационного центра договорились, что первое судно выйдет из Одессы в 8:30.

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Напомним, 22 июля в Стамбуле между Турцией, Россией, Украиной и ООН была подписана договоренность по разблокированию экспорта украинского продовольствия морским путем.

Уже на следующий день после подписания соглашения Россия его нарушила, совершив обстрел Одесского порта. ООН, ЕС и США осудили его, а Анкара призвала стороны выполнять достигнутые договоренности.

28 июля в Стамбуле в среду прошла церемония открытия Совместного координационного центра для поддержки реализации договоренностей. Турецкая сторона заявляет, что первые суда с украинским зерном должны прибыть в Турцию 3 августа.

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Подробнее о подписанных в Стамбуле договоренностях - в новом видео "ЕвроПравды", а также в статье: Стамбул как "Минск": что получит Россия от Запада в "зерновом соглашении" и вокруг него.

Читайте также: Хлебное место: какую роль избрала Турция в "зерновом соглашении" и почему закрывает глаза на действия РФ.

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