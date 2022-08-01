В Донецкой области россияне за день убили 3 гражданских – ОВА
Понедельник, 1 августа 2022, 08:22
За сутки 31 июля от обстрелов российских оккупантов погибли 3 мирных жителя Донецкой области.
Источник: начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко в Facebook
Дословно: "За 31 июля россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: 2 в Бахмуте и 1 в Соледаре. Еще 16 человек получили ранения".
Детали: Кириленко традиционно напомнил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
ВИДЕО ДНЯ