В Донецкой области россияне за день убили 3 гражданских – ОВА

За сутки 31 июля от обстрелов российских оккупантов погибли 3 мирных жителя Донецкой области.

Источник: начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко в Facebook

Дословно: "За 31 июля россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: 2 в Бахмуте и 1 в Соледаре. Еще 16 человек получили ранения".

Детали: Кириленко традиционно напомнил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.