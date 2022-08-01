Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Донецкой области россияне за день убили 3 гражданских – ОВА

Мазуренко Алена Понедельник, 1 августа 2022, 08:22

За сутки 31 июля от обстрелов российских оккупантов погибли 3 мирных жителя Донецкой области.

Источник: начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко в Facebook

Дословно: "За 31 июля россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: 2 в Бахмуте и 1 в Соледаре. Еще 16 человек получили ранения".

 

Детали: Кириленко традиционно напомнил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Донецкая областьубийствоРосcиявойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Байден хочет заключить с Россией новый договор по ядерному оружию – вместе с Китаем

Новые методички Кремля: война в Украине как крещение Руси, а Путин как Невский

Чубайс в реанимации с редким заболеванием – СМИ

фото, видеоНемецкие дальнобойные РСЗО MARS II уже в Украине - Резников

фотоВ центре Одессы масштабный пожар

Украина получила первые полмиллиарда евро транша от ЕС, завтра – следующие

Все новости...
Донецкая область
В Святогорской лавре до сих пор остаются почти пол тысячи человек - ВГА
"Езжайте, мы поможем!": Зеленский призывает эвакуироваться из Донбасса
Украина начала обязательную эвакуацию людей из Донетчины
Последние новости
18:42
Австралия может столкнуться с дефицитом газа уже в следующем году
18:27
Британские парламентарии планируют визит в Тайвань - The Guardian
18:24
Пассажиры транспорта не будут платить за проезд повторно после отбоя тревоги – КГГА
18:15
Публичные позиции Украины и России в отношении войны за неделю – ОПОРА
18:13
На Днепропетровщине вражеская ракета разбила колею, движение поездов остановлено
18:09
"Тревожные" остановки транспорта в Киеве: мэрия объяснила, как быть с билетами
18:04
Австралия может столкнуться с дефицитом газа уже в следующем году
18:02
В Украине создали платформу для популяризации научных открытий
17:50
Мининфраструктуры хочет подключить к "зерновому коридору" еще один порт: есть условие
17:48
Байден хочет заключить с Россией новый договор по ядерному оружию – вместе с Китаем
Все новости...