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Наступление ВСУ заставляет Россию стягивать войска в Херсон и Запорожскую область – разведка

Мазуренко Алена Понедельник, 1 августа 2022, 10:26

Россия перебрасывает множество войск на территорию оккупированного Крыма, чтобы в дальнейшем применить их на юге Украины для ведения боевых действий против ВСУ.

Источник: представитель ГУР Вадим Скибицкий в интервью The Guardian, главное управление разведки

Детали: По словам Скибицкого, Россия две недели назад вывела из Донецкой области тактические группы воздушно-десантных войск и перебросила их в оккупированный Херсон.

Россия также перебрасывает войска из своего восточного военного округа, которые использовались для атаки на Славянск.

По словам Скибицкого, если бы Россия выиграла битву на юге и востоке Украины, она продолжила новые наступательные операции, чтобы захватить больше территории Украины, используя подразделения, которые сейчас формируются в РФ.

Также представитель разведки отметил, что, кроме дополнительного оружия, Украине нужна помощь в подготовке войск за границей.

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Темы: разведкаРосcияЗапорожская областьХерсон
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