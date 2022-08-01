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79% украинцев за визовый режим с Россией – КМИС

"Украинская правда"Понедельник, 1 августа 2022, 13:30
Паспорта Украины и РФ, фото с Facebook Денисовой

По результатам опроса КМИС, большинство украинцев поддерживают визовый режим с Россией, однако часть респондентов все еще хочет открытых границ.

Источник: Киевский международный институт социологии (КМИС) по результатам опроса, проведенного 6-20 июля 2022 года

Дословно: "79% считают, что между Украиной и Россией должны быть закрыты границы с визами и таможнями. Только 11% считают, что обе страны должны быть независимыми, но дружественными государствами с открытыми границами без виз и таможен. Также всего 1% респондентов выступают за объединение в одно государство".

 

Детали: По данным социологов, с февраля 2022 года доля тех, кто считает, что между Украиной и Россией должен быть визовый режим, выросла с 44% до 79%. С 48% до 11% уменьшилось количество выступающих за "дружеские" отношения между странами. С 5% до 1% упала доля тех, кто хочет объединения двух государств в одно.

Судя по графику регионального распределения, на юге и востоке еще в феврале большинство выступало за "дружеские" отношения, однако сейчас больший процент поддерживает наличие виз и таможни.

 

Даже среди русскоязычных украинцев 76% хотят закрытых границ, а среди украинцев-билингвов эту идею поддерживает 78%.

 

Напомним: С 1 июля 2022 года вступил в силу указ о визовом режиме с гражданами Российской Федерации. Теперь цель своей поездки в Украину каждому россиянину придется обосновывать заранее.

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Темы: визыграница
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