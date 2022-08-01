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ВСУ деоккупировали уже 46 населенных пунктов в Херсонской области

Валентина РоманенкоПонедельник, 1 августа 2022, 14:12
ВСУ деоккупировали уже 46 населенных пунктов в Херсонской области
иллюстративное фото ВСУ

В Херсонской области деоккупировано 46 населенных пунктов, но населению все равно желательно эвакуироваться в более безопасные регионы до полного освобождения области.

Источник: исполняющий обязанности главы Херсонской областной военной администрации Дмитрий Бутрий, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "На Херсонщине сегодня уже деоккупировано 46 населенных пунктов, большая часть – это на севере (области), которая граничит с Днепропетровской областью и немного на юге, на границе с Николаевской областью".

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Детали: По словам Бутрия, на деоккупированной территоррии "есть села, которые практически разрушены на 90% - они и сегодня находятся под постоянным обстрелом, население в основном выехало".

На брифинге 1 августа и.о. главы ОВА подчеркнул, что ситуация в Херсонской области критическая. Он в очередной раз призвал жителей эвакуироваться в более безопасные регионы.

Прямая речь: "Чтобы себя обезопасить, я… рекомендую эвакуироваться на более безопасные территории до освобождения области".

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Темы: Херсонская областьвойна
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