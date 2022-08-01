Немецкие дальнобойные РСЗО MARS II уже в Украине - Резников
Министр обороны Алексей Резников сообщил, что немецкие дальнобойные РСЗО MARS II уже прибыли в Украину.
Источник: Twitter министра
Прямая речь: "В Украину прибыл третий брат Long Hand Family (дословно "семейство длинной руки", обычно так называют дальнобойные системы - ред.) – РСЗО MARS II из Германии.
Спасибо Германии и лично моей коллеге министру обороны Кристине Ламбрехт за эти системы. Наши артиллеристы приветствуют немецких партнеров".
Справка: Mars II/MLRS-E – реактивная система залпового огня Mars II, являющаяся лицензионной копией американской M270 – РСЗО.
Под нужды бундесвера РСЗО был доработан немецким концерном Krauss-Maffei-Wegmann. Были увеличены размеры и масса.
Пусковая установка представляет собой 12 стеклопластиковых направляющих для ракет – два одноразовых бокса по шесть ракет. Все 12 ракет могут быть выпущены в течение 60 секунд.
РСЗО оснащен новой системой управления огнем EFCS (European Fire Control System), разработанной Airbus Defence and Space.
В зависимости от типа боеприпаса дальность поражения составляет 38-300 км.
Напомним:
- 15 июля в Украину прибыли первые дальнобойные ракетные системы залпового огня М270 MLRS.
- Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт сообщила в конце июля, что Украине поставили обещанные РСЗО Mars II и еще три самоходных Panzerhaubitzen 2000 года.
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