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Немецкие дальнобойные РСЗО MARS II уже в Украине - Резников

Алена МазуренкоПонедельник, 1 августа 2022, 14:10
Немецкие дальнобойные РСЗО MARS II уже в Украине - Резников
фото: Twitter Резникова

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что немецкие дальнобойные РСЗО MARS II уже прибыли в Украину.

Источник: Twitter министра

Прямая речь: "В Украину прибыл третий брат Long Hand Family (дословно "семейство длинной руки", обычно так называют дальнобойные системы - ред.) – РСЗО MARS II из Германии.

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Спасибо Германии и лично моей коллеге министру обороны Кристине Ламбрехт за эти системы. Наши артиллеристы приветствуют немецких партнеров".

Справка: Mars II/MLRS-E – реактивная система залпового огня Mars II, являющаяся лицензионной копией американской M270 – РСЗО.

 
фото: АрміяInform

Под нужды бундесвера РСЗО был доработан немецким концерном Krauss-Maffei-Wegmann. Были увеличены размеры и масса.

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Пусковая установка представляет собой 12 стеклопластиковых направляющих для ракет – два одноразовых бокса по шесть ракет. Все 12 ракет могут быть выпущены в течение 60 секунд.

РСЗО оснащен новой системой управления огнем EFCS (European Fire Control System), разработанной Airbus Defence and Space.

В зависимости от типа боеприпаса дальность поражения составляет 38-300 км.

Напомним:

  • 15 июля в Украину прибыли первые дальнобойные ракетные системы залпового огня М270 MLRS.
  • Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт сообщила в конце июля, что Украине поставили обещанные РСЗО Mars II и еще три самоходных Panzerhaubitzen 2000 года.

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Темы: ГерманияоружиеУкраинаМинобороны
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