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Политический кризис в Болгарии: президент назначил внеочередные выборы

"Европейская правда"Понедельник, 1 августа 2022, 14:28

Президент Болгарии Румен Радев определил 2 октября как дату четвертых парламентских выборов в стране менее чем через два года после развала в июне коалиционного правительства премьера-реформатора Кирила Петкова.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Радев также назначил бывшего министра труда Галаба Донева руководителем временного правительства в то время, когда Болгария сталкивается со стремительной инфляцией, сомнениями в поставках газа и другими последствиями развязанной Россией войны против Украины.

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Временное правительство будет работать со 2 августа до формирования нового правительства после внеочередных выборов.

Ожидается, что временный кабинет займет более мягкую позицию по отношению к Москве, которая может включать усилия по возобновлению импорта российского газа. Он также может попытаться наладить отношения с Москвой после того, как правительство Петкова выдворило 70 российских сотрудников дипломатических учреждений из-за подозрений в шпионаже.

Политический кризис в Болгарии начался в июне, когда популистская партия "Есть такой народ" вышла из четырехпартийной правящей коалиции. Оппозиционная партия ГЕРБ во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым инициировала вотум недоверия, и правительство Кирилла Петкова было отправлено в отставку.

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Самая большая партия в парламенте - "Изменения продолжаются" - пыталась сформировать новое правительство, но не смогла собрать 121 депутата и решила не предлагать новое правительство.

Напомним, после объявления вотума недоверия правительству бывший премьер-министр Кирил Петков обвинил Россию и мощную мафию его страны.

Почему политический кризис играет на руку в первую очередь пророссийским силам, читайте в статье Болгария дает шанс "друзьям Путина": куда заведет страну новый политический кризис.

Темы: Болгариявиборыпрезидент
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